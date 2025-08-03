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3 серпня 2025, 9:05

Уряд оновив План для Ukraine Facility та очікує на його затвердження ЄС у вересні

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до дорожньої карти реформ, що є основою для отримання фінансової підтримки від ЄС за програмою Ukraine Facility. Оновлений документ буде надіслано на фінальну оцінку до Європейської Комісії. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Плану України — дорожньої карти реформ, що є основою для отримання фінансової підтримки від ЄС за програмою Ukraine Facility.

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Процес затвердження та очікування

Як зазначається, План України був розроблений ще у 2023 році, і в ньому від самого початку була закладена можливість для перегляду умов. Через два роки виникла потреба актуалізувати зобов'язання.

Після оцінки Єврокомісією нова версія Плану має бути схвалена Радою ЄС. В українському уряді очікують, що це відбудеться до вересня, що дозволить звітувати за третій квартал 2025 року вже за оновленим графіком.

Причини оновлення та фінансові плани

Міністр економіки Олексій Соболев наголосив, що оновлення програми є плановим процесом, який готувався протягом трьох місяців, і не пов'язаний зі скандалом навколо незалежності антикорупційних органів.

Він висловив сподівання, що попри наявність деяких невиконаних умов, Україна цього року зможе отримати всі заплановані €12,5 млрд за програмою Ukraine Facility.

Невиконані умови

Міністр також розповів про статус трьох умов, через невиконання яких попередній транш допомоги було скорочено на €1,5 млрд:

  • Закон про АРМА: вже виконано, закон підписано.
  • Закон про децентралізацію: ще очікується на ухвалення.
  • Призначення суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС): залишається найскладнішою умовою. Через складну процедуру з 25 необхідних суддів наразі обрано лише двох.

Крім того, до кінця вересня в рамках програми необхідно ухвалити ще низку законів, зокрема, про цифровізацію виконавчого провадження та про доброчесність суддів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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