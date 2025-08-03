Національний банк України оновив свій макропрогноз, збільшивши очікувані потреби країни у зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки через високі видатки на оборону та відбудову. Водночас регулятор розраховує, що міжнародні партнери нададуть необхідні кошти, що дозволить уникнути емісійного фінансування бюджету. Про це НБУ пише в «Інфляційному звіті» за липень 2025 року.
Україна потребуватиме більше зовнішньої допомоги у найближчі роки — новий прогноз НБУ
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Прогноз фінансування на 2026−2027 роки
Згідно з оновленим базовим сценарієм НБУ, потреби України у зовнішній підтримці в наступні роки зростуть порівняно з попереднім прогнозом. Очікується, що у 2026 році Україна потребуватиме близько $35 мільярдів, а у 2027 році — $30 мільярдів.
У попередньому прогнозі закладалося менше:
- орієнтовно $30 млрд для 2026 року
- орієнтовно $25 млрд для 2027 року.
Як зазначають у Нацбанку, наразі лише третина цих коштів має підтверджені джерела фінансування, а щодо решти обсягів переговори тривають. Отримання допомоги залежатиме від подальшого просування України на шляху реформ та євроінтеграції.
Ситуація у 2025 році
На поточний рік прогноз залишається стабільним. НБУ очікує, що загалом Україна отримає близько $54 млрд зовнішньої фінансової допомоги. Станом на липень з цієї суми вже надійшло майже $24 млрд. Ще $30 млрд очікуються до кінця року, зокрема $18 млрд за програмою ERA Loans та $8 млрд від Ukraine Facility.
Цих коштів, на думку регулятора, буде достатньо, щоб покрити дефіцит бюджету без необхідності «друкувати» гроші, навіть в умовах зростання оборонних видатків.
Основні ризики
Головним ризиком для макроекономічного прогнозу залишається невизначеність щодо перебігу війни та обсягів міжнародної підтримки. В НБУ попереджають, що якщо Україна не отримає частину запланованої допомоги, уряду доведеться вдаватися до додаткових заходів: збільшення доходів, скорочення видатків або нарощування внутрішніх запозичень.
Якщо ж і цих кроків виявиться недостатньо, ймовірним стане повернення до емісійного фінансування, що може спровокувати інфляційний тиск. У такому випадку НБУ буде готовий реагувати через посилення монетарної політики.
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