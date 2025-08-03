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3 серпня 2025, 12:17

Україна потребуватиме більше зовнішньої допомоги у найближчі роки — новий прогноз НБУ

Національний банк України оновив свій макропрогноз, збільшивши очікувані потреби країни у зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки через високі видатки на оборону та відбудову. Водночас регулятор розраховує, що міжнародні партнери нададуть необхідні кошти, що дозволить уникнути емісійного фінансування бюджету. Про це НБУ пише в «Інфляційному звіті» за липень 2025 року.

Національний банк України оновив свій макропрогноз, збільшивши очікувані потреби країни у зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки через високі видатки на оборону та відбудову.

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Прогноз фінансування на 2026−2027 роки

Згідно з оновленим базовим сценарієм НБУ, потреби України у зовнішній підтримці в наступні роки зростуть порівняно з попереднім прогнозом. Очікується, що у 2026 році Україна потребуватиме близько $35 мільярдів, а у 2027 році — $30 мільярдів.

У попередньому прогнозі закладалося менше:

  • орієнтовно $30 млрд для 2026 року
  • орієнтовно $25 млрд для 2027 року.

Як зазначають у Нацбанку, наразі лише третина цих коштів має підтверджені джерела фінансування, а щодо решти обсягів переговори тривають. Отримання допомоги залежатиме від подальшого просування України на шляху реформ та євроінтеграції.

Ситуація у 2025 році

На поточний рік прогноз залишається стабільним. НБУ очікує, що загалом Україна отримає близько $54 млрд зовнішньої фінансової допомоги. Станом на липень з цієї суми вже надійшло майже $24 млрд. Ще $30 млрд очікуються до кінця року, зокрема $18 млрд за програмою ERA Loans та $8 млрд від Ukraine Facility.

Цих коштів, на думку регулятора, буде достатньо, щоб покрити дефіцит бюджету без необхідності «друкувати» гроші, навіть в умовах зростання оборонних видатків.

Основні ризики

Головним ризиком для макроекономічного прогнозу залишається невизначеність щодо перебігу війни та обсягів міжнародної підтримки. В НБУ попереджають, що якщо Україна не отримає частину запланованої допомоги, уряду доведеться вдаватися до додаткових заходів: збільшення доходів, скорочення видатків або нарощування внутрішніх запозичень.

Якщо ж і цих кроків виявиться недостатньо, ймовірним стане повернення до емісійного фінансування, що може спровокувати інфляційний тиск. У такому випадку НБУ буде готовий реагувати через посилення монетарної політики.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
3 серпня 2025, 12:42
#
Чому не пишите ані слова про збій в Дії?
+
0
KValera
KValera
3 серпня 2025, 13:56
#
Три літри. Онови додаток.
+
0
Три літри
Три літри
3 серпня 2025, 14:28
#
Після оновлення Мінфін напише про те що Дія вчергове обісралась?

Оновив, чекаю на появу новини на сайті. Разом рахуємо скільки часу піде на це.
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