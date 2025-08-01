Несподіваний удар: Трамп запровадив 39%-ве мито на товари зі Швейцарії

Рішення президента США Дональда Трампа встановити 39%-ве мито на імпорт товарів зі Швейцарії стало шоком для економіки країни. Уряд назвав цей крок таким, що «викликає жаль», курс швейцарського франка впав, а ключові експортери, насамперед у фармацевтичній галузі, ризикують зазнати мільярдних збитків. Про це у п'ятницю, 1 серпня, пише видання Financial Times.

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Неочікувано висока ставка

Нові американські мита, що набудуть чинності 7 серпня, стали для Швейцарії неприємним сюрпризом у день її національного свята. Ставка у 39% виявилася значно вищою, ніж 31%, що обговорювалася у квітні, і поставила Швейцарію в один ряд з такими країнами, як Сирія та М'янма.

Для порівняння: Велика Британія та Японія уклали угоди зі США, ЄС домовився про ставку в 15%, і навіть Норвегія, яка не фіналізувала угоду, отримала таку ж 15%-ву ставку. На тлі цієї новини швейцарський франк впав на 0,4% до долара, ставши однією з найгірших валют G10 за день.

Реакція у Швейцарії

Швейцарська влада висловила «глибоке співчуття» з приводу дій США. Президентка країни Карін Келлер-Зуттер повідомила, що вела переговори з Трампом, але сторонам не вдалося досягти згоди. Уряд тепер має проаналізувати ситуацію і визначити подальші кроки до дедлайну 7 серпня. Ліберальна партія країни заявила, що США таким чином саботують десятиліття добрих відносин та саму ідею вільної торгівлі.

Можливі причини та наслідки

Аналітики пов'язують такий жорсткий тариф зі зростанням швейцарського торговельного профіциту зі США, який у 2024 році зріс на 56%. Минулого року Швейцарія експортувала до США товарів на $60,9 млрд.

Найбільше постраждає фармацевтична галузь, що експортує до США близько 60% своєї продукції, зокрема такі гіганти, як Novartis та Roche. Нещодавно обидві компанії оголосили про мільярдні інвестиції в США, але водночас отримали від Трампа вимогу знизити ціни на ліки, що створює для них подвійний удар.

Чому Швейцарія є такою залежною від експорту до США

Швейцарія — це невелика, високорозвинена країна з економікою, що є надзвичайно залежною від експорту товарів з високою доданою вартістю. Оскільки її внутрішній ринок є дуже малим, процвітання країни залежить від доступу до великих і платоспроможних ринків, головним з яких є Сполучені Штати.

Ключовими статтями швейцарського експорту до США є:

Фармацевтична продукція: Швейцарія є домом для кількох найбільших у світі фармацевтичних компаній (Novartis, Roche). США — це найбільший та найприбутковіший ринок для ліків у світі, тому будь-які торговельні бар'єри в цьому секторі є вкрай болючими.

Високоточні інструменти та годинники: Легендарна швейцарська якість робить її годинники та медичне обладнання дуже популярними на американському ринку.

Золото: Швейцарія є одним із найбільших у світі хабів для афінажу (очищення) та торгівлі золотом. Значна частина цього золота експортується до США для інвестиційних потреб.

Зростання торговельного профіциту (ситуації, коли Швейцарія продає в США значно більше, ніж купує) стало головним подразником для адміністрації Трампа, яка розглядає такі дисбаланси як прояв «несправедливої торгівлі».

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