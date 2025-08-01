Несподіваний удар: Трамп запровадив 39%-ве мито на товари зі Швейцарії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 серпня 2025, 19:17

Несподіваний удар: Трамп запровадив 39%-ве мито на товари зі Швейцарії

Рішення президента США Дональда Трампа встановити 39%-ве мито на імпорт товарів зі Швейцарії стало шоком для економіки країни. Уряд назвав цей крок таким, що «викликає жаль», курс швейцарського франка впав, а ключові експортери, насамперед у фармацевтичній галузі, ризикують зазнати мільярдних збитків. Про це у п'ятницю, 1 серпня, пише видання Financial Times.

Рішення президента США Дональда Трампа встановити 39%-ве мито на імпорт товарів зі Швейцарії стало шоком для економіки країни.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Неочікувано висока ставка

Нові американські мита, що набудуть чинності 7 серпня, стали для Швейцарії неприємним сюрпризом у день її національного свята. Ставка у 39% виявилася значно вищою, ніж 31%, що обговорювалася у квітні, і поставила Швейцарію в один ряд з такими країнами, як Сирія та М'янма.

Для порівняння: Велика Британія та Японія уклали угоди зі США, ЄС домовився про ставку в 15%, і навіть Норвегія, яка не фіналізувала угоду, отримала таку ж 15%-ву ставку. На тлі цієї новини швейцарський франк впав на 0,4% до долара, ставши однією з найгірших валют G10 за день.

Реакція у Швейцарії

Швейцарська влада висловила «глибоке співчуття» з приводу дій США. Президентка країни Карін Келлер-Зуттер повідомила, що вела переговори з Трампом, але сторонам не вдалося досягти згоди. Уряд тепер має проаналізувати ситуацію і визначити подальші кроки до дедлайну 7 серпня. Ліберальна партія країни заявила, що США таким чином саботують десятиліття добрих відносин та саму ідею вільної торгівлі.

Можливі причини та наслідки

Аналітики пов'язують такий жорсткий тариф зі зростанням швейцарського торговельного профіциту зі США, який у 2024 році зріс на 56%. Минулого року Швейцарія експортувала до США товарів на $60,9 млрд.

Найбільше постраждає фармацевтична галузь, що експортує до США близько 60% своєї продукції, зокрема такі гіганти, як Novartis та Roche. Нещодавно обидві компанії оголосили про мільярдні інвестиції в США, але водночас отримали від Трампа вимогу знизити ціни на ліки, що створює для них подвійний удар.

Чому Швейцарія є такою залежною від експорту до США

Швейцарія — це невелика, високорозвинена країна з економікою, що є надзвичайно залежною від експорту товарів з високою доданою вартістю. Оскільки її внутрішній ринок є дуже малим, процвітання країни залежить від доступу до великих і платоспроможних ринків, головним з яких є Сполучені Штати.

Ключовими статтями швейцарського експорту до США є:

  • Фармацевтична продукція: Швейцарія є домом для кількох найбільших у світі фармацевтичних компаній (Novartis, Roche). США — це найбільший та найприбутковіший ринок для ліків у світі, тому будь-які торговельні бар'єри в цьому секторі є вкрай болючими.
  • Високоточні інструменти та годинники: Легендарна швейцарська якість робить її годинники та медичне обладнання дуже популярними на американському ринку.
  • Золото: Швейцарія є одним із найбільших у світі хабів для афінажу (очищення) та торгівлі золотом. Значна частина цього золота експортується до США для інвестиційних потреб.

Зростання торговельного профіциту (ситуації, коли Швейцарія продає в США значно більше, ніж купує) стало головним подразником для адміністрації Трампа, яка розглядає такі дисбаланси як прояв «несправедливої торгівлі».

До теми: Ослаблення долара завдало збитків Нацбанку Швейцарії на 15 мільярдів франків

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами