Ослаблення долара завдало збитків Нацбанку Швейцарії на 15 мільярдів франків

Національний банк Швейцарії (SNB) за перше півріччя 2025 року зафіксував збиток у розмірі 15,3 мільярда швейцарських франків. Головною причиною такого результату стало ослаблення долара США, що знецінило величезні валютні резерви швейцарського регулятора. Про це пише Spiegel.

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Волатильність фінансових результатів

Динаміка фінансових результатів банку була вкрай нерівномірною. Якщо у першому кварталі 2025 року SNB отримав прибуток у 6,7 млрд франків, то у другому кварталі збиток склав 22 млрд франків.

Основним фактором збитків стало падіння вартості валютних резервів банку, яке за пів року склало 22,7 млрд франків. Цей негативний ефект був частково компенсований зростанням вартості золотих запасів банку, а також отриманими відсотковими та дивідендними доходами.

Історичний контекст

Як зазначають оглядачі, значні коливання фінансових результатів є звичним явищем для Національного банку Швейцарії. Його баланс, що складається з сотень мільярдів франків у вигляді іноземних акцій та облігацій, є дуже чутливим до рухів на світових ринках.

Для порівняння, за підсумками 2024 року банк звітував про прибуток у 80,7 млрд франків, тоді як у 2022 році зафіксував рекордний в історії збиток у 132 млрд франків.

Чому центральний банк може мати величезні збитки й це нормально

На відміну від комерційного банку чи звичайної компанії, головна мета центрального банку, як-от Національний банк Швейцарії (SNB), — не отримання прибутку, а забезпечення монетарної та цінової стабільності в країні. Його баланс є інструментом для досягнення цієї мети.

SNB володіє гігантськими валютними резервами (понад 700 млрд франків), які він накопичив протягом багатьох років, скуповуючи іноземну валюту (переважно долари та євро) для того, щоб стримувати надмірне зміцнення швейцарського франка. Сильний франк шкодить швейцарським експортерам (виробникам годинників, фармацевтики тощо), роблячи їхню продукцію дорожчою на світових ринках.

Коли іноземні валюти, що становлять основу цих резервів (зокрема, долар США), знецінюються відносно франка, SNB автоматично фіксує «паперовий» збиток при переоцінці своїх активів. Однак це не означає, що банк «втратив гроші» в класичному розумінні. Це є побічним ефектом виконання його головної місії. SNB не може хеджувати (страхувати) цей валютний ризик, оскільки такі дії суперечили б його ж монетарній політиці.

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