«НБУ прогнозує сповільнення зростання зарплат в Україні до 2027 року»

Після значного зростання середньої номінальної зарплати на 23,2% минулого року, Національний банк України прогнозує, що у 2025−2027 роках оплата праці українців продовжить зростати швидше за інфляцію, але значно повільнішими темпами. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за липень 2025 року.

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За оцінками регулятора, середня номінальна зарплата зросте на:

19% у 2025 році

13% у 2026 році

9,6% у 2027 році

Водночас зростання реальних зарплат (з урахуванням середньорічної інфляції) у 2025 році очікується на рівні 5,2%, сповільнившись до 5,1% у 2026 році та 3,8% у 2027 році.

Причини

У Нацбанку пояснюють підвищення середньої зарплати структурним дефіцитом робочої сили. Ця проблема спричинена тривалою міграцією, мобілізацією та регіональними дисбалансами.

Попит на персонал стабільно перевищує пропозицію, змушуючи роботодавців конкурувати неціновими перевагами та підвищувати оклади.

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Разом із цим, тривалий дефіцит кадрів може стати серйозним гальмом для відновлення економіки. НБУ констатує, що нерівномірний розподіл робочої сили між регіонами та секторами вже обмежує виробничі можливості бізнесу.

На думку регулятора, повернення мігрантів та реінтеграція ветеранів на ринок праці є критично важливими для збалансованого зростання та утримання інфляції в прийнятних межах у майбутньому.