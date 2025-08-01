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1 серпня 2025, 14:47

НБУ прогнозує сповільнення зростання зарплат в Україні до 2027 року

Після значного зростання середньої номінальної зарплати на 23,2% минулого року, Національний банк України прогнозує, що у 2025−2027 роках оплата праці українців продовжить зростати швидше за інфляцію, але значно повільнішими темпами. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за липень 2025 року.

Після значного зростання середньої номінальної зарплати на 23,2% минулого року, Національний банк України прогнозує, що у 2025−2027 роках оплата праці українців продовжить зростати швидше за інфляцію, але значно повільнішими темпами.
Фото: НБУ

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За оцінками регулятора, середня номінальна зарплата зросте на:

  • 19% у 2025 році
  • 13% у 2026 році
  • 9,6% у 2027 році

Водночас зростання реальних зарплат (з урахуванням середньорічної інфляції) у 2025 році очікується на рівні 5,2%, сповільнившись до 5,1% у 2026 році та 3,8% у 2027 році.

Причини

У Нацбанку пояснюють підвищення середньої зарплати структурним дефіцитом робочої сили. Ця проблема спричинена тривалою міграцією, мобілізацією та регіональними дисбалансами.

Попит на персонал стабільно перевищує пропозицію, змушуючи роботодавців конкурувати неціновими перевагами та підвищувати оклади.

Читайте також: Відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік — Нацбанк

Разом із цим, тривалий дефіцит кадрів може стати серйозним гальмом для відновлення економіки. НБУ констатує, що нерівномірний розподіл робочої сили між регіонами та секторами вже обмежує виробничі можливості бізнесу.
На думку регулятора, повернення мігрантів та реінтеграція ветеранів на ринок праці є критично важливими для збалансованого зростання та утримання інфляції в прийнятних межах у майбутньому.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я. ..
Я. ..
1 серпня 2025, 15:21
#
«НБУ прогнозує сповільнення зростання зарплат в Україні до 2027 року»

Що за нісенітниця…абсолютно усюди зростання зп залежить або від цінності людини, коли така люди може качати права і не боїться втратити роботу, якщо її фінансові апетити не задовільнять, або від вміння людини комунікувати і домовлятися, все.

В кого це «зростання зарплат», в депутатів котрі самі собі зп піднімають по кілька разів?))

Бо держслужбовці такого «підняття» зп не відчувають, а всі хто в приватних структурах працюють, мають ходити спілкуватися напряму з дирекцією і домовлятися, там все залежить від здібностей людини, а не від «прогнозів» нбу))

Кожне підприємство плюс мінус самостійно визначає перелік спеціалістів, котрих вони будуть засипати грошима за перший зверненням, а всі хто в такій ієрархії нижче, може розраховувати на адекватне підвищення тільки якщо буде змінювати раз на пару років місце роботи, в Україні це саме так працює, але відірвані від реальності нбу-шники будують свої «прогнози»)0))0)0)))
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