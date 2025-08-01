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1 серпня 2025, 13:38

Білий дім презентував план регулювання криптовалют у США

Робоча група Білого дому з ринків цифрових активів оприлюднила звіт, який містить ключові рекомендації для створення нової регуляторної бази у сфері криптовалют. Документ має на меті наблизити «золоту еру криптоіндустрії» у Сполучених Штатах, повідомляє Forklog.

Робоча група Білого дому з ринків цифрових активів оприлюднила звіт, який містить ключові рекомендації для створення нової регуляторної бази у сфері криптовалют.
Фото: pixabay.com

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До складу групи входять міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лютник та голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Пол Аткінс.

Розподіл повноважень та «таксономія» активів

Однією з ключових ініціатив є розробка чіткої таксономії цифрових активів, яка дозволить розділяти криптовалюти на цінні папери та товарні токени.

Регулювання буде поділено між SEC та Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), причому остання отримає контроль над спотовими ринками криптовалют.

Токени, класифіковані як товари, контролюватиме CFTC, а активи з характеристиками цінних паперів залишаться в юрисдикції SEC. На думку авторів, така структура зміцнить лідерство США на глобальному ринку цифрових активів.

«Цілі, які ми окреслили, є амбітними та важливими для реалізації можливостей цього моменту. Ми повинні розкрити трансформаційний потенціал технологій цифрових активів, захистити нашу фінансову стабільність та інвесторів. Відповідно до цього звіту, я продовжуватиму надавати пріоритет розробці перспективних правил, які сприятимуть інноваціям, одночасно зменшуючи ризики», — прокоментував звіт голова SEC Пол Аткінс.

Банки, стейблкоїни та CBDC: ключові напрямки

Група також рекомендує спростити правила для банків, щоб дозволити їм зберігати криптовалюти та легально надавати пов'язані послуги.

У звіті підкреслено важливість підтримки стейблкоїнів для збереження домінування долара США. Автори наголошують, що емітенти стейблкоїнів повинні взаємодіяти з правоохоронними органами для можливості замороження або арешту активів.

Водночас учасники групи закликали Конгрес заборонити розробку цифрової валюти центрального банку (CBDC) у США.

Оподаткування

Група пропонує створити окрему систему оподаткування криптовалют, яка враховуватиме специфіку цієї категорії активів, зокрема механізм стейкінгу. Закон має визначити цифрові активи як окремий клас для оподаткування.

У звіті не згадується про створення резервів у біткоїні. Проте представник президента США Дональда Трампа з криптопитань Бо Хайнс заявив, що відповідна інфраструктура вже розробляється, а деталі буде розкрито згодом.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 18 липня, підписав історичний закон GENIUS Act, який запроваджує чітке регулювання для стейблкоїнів — цифрових валют, прив’язаних до долара.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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