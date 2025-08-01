У липні Ethereum злетів майже на 50%, біткоїн додав 8%: що нового на крипторинку

Липень 2025: Ethereum злетів майже на 50%, біткоїн додав 8%

Липень 2025 року став місяцем значного зростання для криптовалютного ринку. За даними CoinGlass, Ethereum продемонстрував вражаючий зліт на 48,77%, тоді як ціна біткоїна зросла на 8,13%.

Для біткоїна це вже дев'ятий липень в позитивній зоні за всю історію спостережень, причому середнє зростання за цей місяць становить 7,60%. Найкращу динаміку біткоїн показував у 2020 році, коли його ціна піднялася на 24,03%. На момент написання новини, біткоїн намагається закріпитися на $115 000.

Щодо Ethereum, то він завершував липень у «плюсі» лише тричі за свою історію — у 2020, 2021 та 2022 роках. Найгірший результат було зафіксовано у 2017 році, коли актив подешевшав на 27,29%. Проте зростання майже на 50% у липні 2025 року стало найзначнішим за весь час існування цієї криптовалюти. Наразі Ethereum торгується поблизу відмітки $3 650.

У Південній Кореї запустили криптобанкомати для зняття готівки з USDT

Завдяки співпраці між блокчейн-компанією DaWinKS та Kaia DLT Foundation, іноземні туристи в Південній Кореї тепер мають змогу знімати готівку, використовуючи стейблкоїн USDT.

Kaia DLT Foundation випускає спеціальну версію USDT на об'єднаній публічній блокчейн-мережі Kaia, яка виникла в результаті злиття Klaytn та Finschia, підтримуваних такими гігантами, як Kakao та LINE.

Ці операції стали можливими через спеціальні цифрові банкомати (DTM), які розміщені у найпопулярніших туристичних місцях країни.

За допомогою цих інноваційних терміналів користувачі можуть:

Знімати готівку з Kaia USDT без посередників чи «мостів».

Поповнювати передплачені транспортні картки.

Обмінювати криптовалюту на понад 85 фіатних валют.

Цифрові банкомати, які вже доступні у таких локаціях, як вежа Намсан, Homeplus Haeundae, Myeongdong Money Club та інші, також підтримують додаткові функції. Серед них — сканування паспорта та обличчя для проходження процедури KYC («Знай свого клієнта»), видача коду для безпечного зняття готівки, податкові повернення, а також транскордонні перекази та платежі.

Майнер Phoenix Group створив крипторезерв на $150 мільйонів у біткоїнах та Solana

Майнінгова компанія Phoenix Group з Абу-Дабі оголосила про створення криптовалютного резерву на суму близько $150 млн, основу якого складають біткоїн (BTC) та Solana (SOL). Про це повідомляє CoinTelegraph, посилаючись на звіт фірми за II квартал 2025 року.

Згідно зі звітом, Phoenix Group наразі утримує на своєму балансі 514 BTC та 630 000 SOL. Інвестиції в ці криптоактиви є частиною довгострокової стратегії компанії, хоча деталі щодо подальшого поповнення резерву поки не розголошуються.

«Phoenix завжди була більше, ніж просто майнером. Ми — група компаній, що працює у сфері цифрової інфраструктури, заснована на переконаннях. Володіння біткоїном та іншими стратегічними цифровими активами — це не просто питання популярності. Це питання узгодженості», — заявив співзасновник і CEO Phoenix Group Мунаф Алі.

Phoenix Group стала першою компанією, що котирується на біржі ADX, яка офіційно заявила про створення криптовалютного резерву. Акції компанії відреагували на цю новину незначним зростанням — на 1,5%, за даними офіційного сайту майданчика.

Відмінною особливістю цього майнера є відносно низький рівень кредиторської заборгованості — $28,1 млн. Це дозволяє компанії активно розширюватися на суміжні сектори, включаючи інвестиції в криптоактиви.

Водночас у II кварталі 2025 року компанія зафіксувала виторг у розмірі $29,1 млн, що виявилося нижче показника за аналогічний період минулого року. Квартал у цілому Phoenix Group закрила з чистим збитком у $29,2 млн, чим і обумовлена стримана реакція акцій на новину про резерв.

Загальний збиток за перше півріччя досяг $182,8 млн, переважно через нереалізовані втрати за цифровими активами на балансі фірми.

Однак, експерти відзначили невелике покращення показників Phoenix Group порівняно з I кварталом 2025 року. Це виражається у нарощуванні видобутку біткоїнів та збільшенні валового виторгу.

Липневий бум: обсяг продажів NFT сягнув $574 млн, а середня ціна зросла

У липні 2025 року ринок невзаємозамінних токенів (NFT) продемонстрував значне зростання — обсяг продажів досяг $574 млн, за даними порталу CryptoSlam.

Це другий найкращий результат цього року, поступаючись лише січневим $678,9 млн. Показник продажів перевищив червневий на 47,6%, попри те, що загальна кількість транзакцій знизилася на 9% — до 5 млн.

Незважаючи на падіння кількості угод, середня ціна NFT зросла до $113,08, що є максимумом за останні шість місяців. Аналітики пов'язують це явище з консолідацією ринку: менше покупців, але вони здійснюють дорожчі придбання.

Так, у липні кількість унікальних покупців скоротилася на 17% (до 713 000), тоді як число продавців, навпаки, зросло — до понад 405 000, що на 9% більше, ніж місяцем раніше.

Загальна ринкова капіталізація сектора NFT перевищила $8 млрд, показавши тижневе зростання на 21%. Експерти наголошують, що головним рушієм цього зростання стали колекції на базі Ethereum, вартість яких піднялася разом із курсом самого активу, що подолав позначку в $3900.

У рейтингу за 30-денним обсягом торгів лідирують колекції:

CryptoPunks ($69,2 млн)

Pudgy Penguins ($55,5 млн)

Courtyard на Polygon ($23,8 млн)

Особливо виділяються Pudgy Penguins, чия мінімальна ціна зросла на 65%, обігнавши за темпами приросту навіть такі відомі проєкти, як Bored Ape Yacht Club і Mutant Ape Yacht Club.

Серед блокчейнів Ethereum зберіг своє домінування, забезпечивши $275,6 млн продажів NFT у липні, що на 56% більше, ніж місяцем раніше. На другому місці опинився Bitcoin ($74,3 млн), за ним — Polygon ($71,6 млн).

Cardano, зі свого боку, показав найвище зростання обсягу продажів серед блокчейнів, збільшившись на 102% за місяць, тоді як Solana продемонструвала підвищення на 8%.

Водночас низка мереж показала спад: продажі на Polygon скоротилися на 51%, а на BNB Chain — на 54%. Це, на думку експертів, свідчить про перерозподіл інтересу інвесторів у бік Ethereum та декількох швидкозростаючих колекцій.