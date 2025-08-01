США підвищили мита на імпорт із Канади до 35%

Президент США Дональд Трамп підписав указ про збільшення тарифів на канадські товари з 25% до 35% 1 серпня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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У Білому домі пояснили це рішення нібито відмовою Канади від співпраці зі США у питанні «перекривання постійних потоків фентанілу та інших незаконних наркотиків».

«У відповідь на постійну бездіяльність Канади та вжиті нею кроки у відповідь (на запроваджені раніше мита, — ред.) президент Трамп вирішив за необхідне збільшити мито з 25% до 35%, аби належно відреагувати на чинну нагальну ситуацію», — йдеться у повідомленні.

Товари, що були транзитом переправлені з метою уникнення 35% мита, натомість обкладатимуться транзитним митом у розмірі 40%.

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Важливо зазначити, що нові мита не поширюватимуться на канадські товари, які відповідають умовам угоди про вільну торгівлю між Канадою, США та Мексикою. Ця угода охоплює переважну більшість товарів, які експортуються між трьома країнами, за умови дотримання правил походження.