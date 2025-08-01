Трамп: Індія та росія — «мертві економіки»

Дональд Трамп назвав Індію «мертвою економікою» і заявив, що США «дуже мало ведуть бізнес» з цією країною. Це посилило його жорстку риторику проти п'ятої за величиною економіки світу, оскільки обидві сторони зайшли в глухий кут через його погрози запровадити 25% мита на індійські товари. Про це повідомляє Financial Times.

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У четвер, 30 липня, у своєму дописі на платформі Truth Social Трамп також згадав росію — постійного партнера Індії у сфері оборони й торгівлі, — звинувативши обидві країни у занепаді.

Це сталося після того, як днем раніше він попередив, що покарає Нью-Делі за купівлю російської зброї та енергоресурсів.

«Мені байдуже, що Індія робить з росією. Вони можуть разом тягнути свої мертві економіки на дно, як на мене. Ми дуже мало торгуємо з Індією, їхні мита надто високі — одні з найвищих у світі», — написав Трамп.

Торговельні зв'язки

Незважаючи на заяви Трампа, у 2024 році торгівля товарами між Індією та США перевищила $129 млрд, і США є найбільшим торговим партнером Індії.

Обидві країни також побудували стратегічні відносини у сферах оборони, технологій та інших галузях, значною мірою ґрунтуючись на спільному бажанні стримувати Китай.

Однак Нью-Делі також є другим за величиною покупцем російської нафти за вартістю (після Китаю), а Москва залишається її основним джерелом зброї. Хоча індійські уряди, включно з урядом прем'єр-міністра Нарендри Моді, останніми роками прагнули диверсифікувати закупівлі зброї, зокрема з Франції, США та Ізраїлю.

Реакція ринку

Індійський фондовий індекс «блакитних фішок» Nifty 50 знизився на 0,3% у четвер після оголошення 25% мит. Рупія майже не змінилася після початкового падіння на 0,3% до долара, досягнувши п'ятимісячного мінімуму.

Мито в розмірі 25% (лише на один відсотковий пункт нижче від ставки, яку Трамп спочатку оголосив у свій «день визволення» у квітні) має набути чинності 1 серпня.

Проте індійські чиновники не підтвердили отримання офіційного листа з Вашингтона, що офіційно сповіщає їх про цей крок. Трамп пізніше зазначив, що сторони все ще ведуть переговори, сказавши журналістам: «Подивимося, що станеться».

Це протистояння робить Індію відносним «вигнанцем» після того, як ЄС, Японія, Південна Корея та інші країни піддалися тарифному тиску Вашингтона та погодили торгові угоди. Уряд Моді в середу заявив, що вживатиме всіх необхідних кроків для забезпечення національних інтересів.

Вплив мита

Аналітики Axis Bank зі штаб-квартирою в Мумбаї підрахували, що 25-відсоткове мито матиме додатковий вплив на індійський експорт у розмірі $10 млрд, хоча економіка країни значною мірою орієнтована на внутрішній ринок.

Кунал Кунду, економіст Société Générale по Індії, зазначив, що тарифи можуть «пригнічити внутрішні настрої».

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Політичні заяви та ключові розбіжності

Коментарі президента США щодо Індії та її відносин з росією ще більше загострять двосторонні відносини. Це відбувається в той час, коли багато індійців розгнівані заявами Трампа про Пакистан, після короткого військового конфлікту між цими південноазіатськими країнами у травні.

У середу Трамп також оголосив про угоду з Пакистаном, яка передбачатиме «розвиток їхніх масивних запасів нафти», додавши: «Хто знає, можливо, вони колись продаватимуть нафту Індії!» — ці зауваження, схоже, були спрямовані на те, щоб роздратувати індійців.

За словами людей, поінформованих про переговори в Нью-Делі та Вашингтона, жорстка позиція Індії щодо захисту її ринків зерна та молочних продуктів була великим каменем спотикання. Індія не хотіла відкривати ці ринки, від яких залежать сотні мільйонів людей, для конкуренції з боку США.

Найбільшу частку в експорті Індії до США займають мобільні телефони — переважно завдяки тому, що Apple останнім часом переносить виробництво iPhone з Китаю до Індії. Електроніка, зокрема смартфони, а також фармацевтична продукція поки що не підпадають під загрозу нових «дзеркальних» тарифів, про які раніше заявляв Трамп.

«Смартфони поки що не потрапили під нові американські тарифи, але якщо ситуація зміниться і Індії не вдасться домогтися послаблень, Apple може переглянути ціни на свою продукцію у США. Перенесення виробництва — це складний процес, а повернення до Китаю пов’язане з вищими ризиками, тому, найімовірніше, Apple залишиться в Індії», — сказав Саням Чаурасія, головний аналітик Canalys, що є частиною Omdia.