Індійські державні нафтопереробні заводи призупиняють закупівлі російської нафти — Reuters

Індійські державні нафтопереробні компанії припинили купувати російську нафту протягом останнього тижня. Це сталося після того, як у липні знизилися дисконти на російське паливо, а президент США Дональд Трамп застеріг від закупівель нафти у Москви. Про це повідомляють джерела в галузі, передає Reuters.

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Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, є найбільшим покупцем російської сирої нафти, що транспортується морем.

Чотири джерела, знайомі з планами закупівель нафтопереробників, повідомили, що державні компанії - Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd — не замовляли російську нафту протягом останнього тижня.

За словами джерел, ці чотири нафтопереробники регулярно купують російську нафту з доставкою, а зараз звернулися до спотових ринків для заміни поставок. Йдеться переважно про близькосхідні сорти, такі як марбанська нафта з Абу-Дабі, та нафту із Західної Африки.

Хоча приватні нафтопереробники Reliance Industries та Nayara Energy є найбільшими покупцями російської нафти в Індії, державні компанії контролюють понад 60% загальної переробної потужності Індії, яка становить 5,2 млн барелів на добу.

Раніше, 14 липня, Трамп погрожував запровадити 100% мита на країни, які купують російську нафту, якщо Москва не досягне мирної угоди з Україною.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Індія шукає альтернативу російській нафті через нові санкції ЄС.