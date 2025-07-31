Національний банк України встановив на 1 серпня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7132 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.
31 липня 2025, 16:08
Євро впало нижче 48 гривень, а долар зріс: НБУ встановив нові курси валют на п'ятницю
Офіційні курси гривні щодо інших валют
Офіційний курс на 1 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7132 гривень за 1 долар (-0,0530 грн). За місяць курс зріс на 12 копійок.
Офіційний курс євро становитиме 47,7491 гривень за 1 євро (-0,3990 грн). За місяць курс впав на 64 копійки.
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Джерело: Мінфін
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