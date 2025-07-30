Національний банк України встановив на 31 липня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7662 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 2 копійки.
30 липня 2025, 15:46
Євро та долар дешевшають: НБУ встановив нові курси валют на четвер
Офіційні курси гривні щодо інших валют
Офіційний курс на 31 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,76 62 гривень за 1 долар (-0,0111 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,1481 гривень за 1 євро (-0,076 грн).
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Джерело: Мінфін
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