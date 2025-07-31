Рада перенесла розгляд змін до бюджету. Внесли новий законопроєкт про збільшення видатків

30 липня в ході політичних консультацій Рада ухвалила рішення, що зміни до бюджету (законопроєкт № 13439−3) не можуть сьогодні розглядатись в залі. Водночас наразі залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям в серпні. Про це написала голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

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«Відповідно, сьогодні зранку ми з Русланом Стефанчуком, Олександр Корнієнко, Оленою Кондратюк та керівниками фракцій зареєстрували новий проєкт закону № 13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони», — написала вона.

Що пропонує новий законопроєкт

Пропонується збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд — на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд — на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта — інші потреби війська.

Крім того, в тексті законопроєкту є важлива текстова норма, а саме — новий розподіл ПДФО з 1 серпня 2025 року:

60% — спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення);

30% — Держспецзв’язку на дрони;

10% — на потреби бригад.

Балансування за рахунок тих же джерел, що були визначені раніше в урядовому законопроєкті (ОВДП і перевиконання доходів), а саме:

184,9 млрд грн — збільшення залучення коштів від ОВДП;

147,5 млрд грн — перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось);

65,1 млрд грн — зменшення витрат на погашення ОВДП;

11,2 млрд грн — зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) — за рахунок курсу валют і реструктуризацій.

«Плануємо розглянути цей проєкт в Комітеті ВРУ з питань бюджету та в сесійній залі, прошу колег підтримати його в цілому, щоб забезпечити своєчасні виплати грошового забезпечення військовослужбовцям», — написала Підласа.