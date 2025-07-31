Укрзалізниця, попри збитки, виконала купонні платежі за єврооблігаціями

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«Попри суттєве погіршення фінансового стану, збитки та дефіцит ліквідності, Укрзалізниця виконала купонні платежі за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках (дата сплати — 9 та 15 липня відповідно). Це складне, але необхідне рішення, адже воно лишило відкриті двері для подальшої взаємодії з нашими фінансовими партнерами», — написав він.

УЗ має два випуски єврооблігацій: на суму близько $595 млн, випущені у 2019 році, і на суму $300 млн, випущені у 2021 році.

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Нагадаємо

Наприкінці 2024 року Укрзалізниця не змогла отримати згоду власників єврооблігацій на загальну суму близько $900 млн на продовження мораторію на виплату відсотків за цими облігаціями ще на рік та зміну низки інших умов.

Укрзалізниця пропонувала власникам своїх облігацій капіталізувати близько $160 млн накопичених відсотків за ними та відкласти виплату майбутніх відсотків ще на 12 місяців, також з можливістю їх капіталізації для збереження ліквідності в умовах складного фінансового становища.

Зокрема, за єврооблігаціями на $594,9 млн з погашенням 9 липня 2026 року та ставкою 8,25% пропонувалося капіталізувати відсотки на суму $108,28 млн, що збільшує обсяг цього випуску до $703,18 млн. За єврооблігаціями на $300 млн з погашенням 15 липня 2028 року та ставкою 7,875% — на суму $51,9 млн, що збільшує випуск до $351,9 млн.

Однак, кредитори не погодилися на цю пропозицію, тому на початку січня цього року Укрзалізниця ухвалила рішення здійснити платежі за єврооблігаціями на суму $38,27 млн, нараховані з липня 2024 року.