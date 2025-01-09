Укрзалізниця має намір виплатити січневі купони за своїми євробондами

Український державний залізничний оператор Укрзалізниця має намір виплатити купони, що припадають на січень, за своїми єврооблігаціями на $594,9 млн із погашенням 9 липня 2026 року та на $300 млн із погашенням 15 липня 2028 року. Про це повідомляє пресслужба компанії, пише Інтерфакс-Україна.

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Зазначається, що Укрзалізниця тепер має поліпшені очікування щодо втілення в життя підвищення тарифів, хоча на сьогодні згоди з цього приводу ще не досягнуто.

«Тому компанія прийняла рішення здійснити купонні платежі за єврооблігаціями… для підтримки конструктивних відносин із власниками єврооблігацій», — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці додали, що це рішення також надасть компанії додатковий час для підготовки більш комплексного рішення за єврооблігаціями.

Раніше у компанії повідомили, що вирішили капіталізувати відсотки за єврооблігаціями-2026 зі ставкою 8,25% на суму $108,28 млн, що збільшує обсяг цього випуску до $703,18 млн, тоді як за єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% — на суму $51,9 млн, що збільшує випуск до $351,9 млн.