Україні загрожує дефіцит коштів у 2026 році через гальмування реформ — Reuters

Фінансовий дефіцит України значно зросте наступного року, якщо росія продовжить інтенсивні атаки по всій країні, а уряд не виконає вимог щодо реформ від іноземних кредиторів. Про це заявляють аналітики, повідомляє Reuters.

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Український уряд спрямовує більшу частину державних доходів на армію, а соціальні та гуманітарні витрати фінансує за рахунок іноземної допомоги, яка, за даними держстату, склала $139 млрд з початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року.

Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що з необхідних $65 млрд на 2026 та 2027 роки наразі підтверджено лише близько третини коштів, а переговори щодо решти тривають.

Опитування восьми економістів Київського центру економічних досліджень показало, що Україні знадобиться від $39 млрд (сума цього року) до близько $58 млрд зовнішнього фінансування лише на наступний рік. Завдання є терміновим.

«Ключовим викликом для уряду зараз є пошук додаткових $10−15 млрд до того обсягу допомоги, який партнери вже пообіцяли на 2026 рік», — йдеться в дослідницькій записці ICU.

Загальмовані реформи

Переговори щодо фінансування можуть ускладнитися після того, як Україна не виконала ключові цілі, узгоджені з кредиторами, включаючи призначення суддів та інших ключових посадовців.

«Крім того, дії президента України Володимира Зеленського щодо посилення контролю над двома основними антикорупційними органами — НАБУ та САП — викликали найбільші під час війни вуличні протести в Україні та гостру критику з боку європейських союзників Києва», — йдеться у повідомленні.

Європейські союзники недвозначно дали зрозуміти: рішучі антикорупційні заходи є ключовими для євроінтеграційних прагнень України.

Зеленський відступив і подав до парламенту новий законопроєкт, пообіцявши відновити незалежність інституцій, створених для викорінення корупції, навіть на найвищому рівні.

Проте, на думку експертів, певної шкоди вже завдано.

«Хоча Європа навряд чи відмовиться від України, майбутня фінансова та військова підтримка, ймовірно, підлягатиме значно суворішій перевірці, що призведе до затримок, які Україна не може собі дозволити», — заявила Євгенія Слєпцова, старший економіст Oxford Economics.

Вимоги до реформ

Для отримання наступних траншів багаторічних програм кредитування від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду Україні необхідно здійснити різні реформи. Це включає наймання більшої кількості суддів до Вищого антикорупційного суду, реорганізацію АРМА, та призначення голови БЕБ.

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У першому кварталі цього року Україна не виконала кілька цільових показників фінансування в рамках чотирирічної програми Ukraine Facility на 50 млрд євро, затвердженої ЄС минулого року, повідомили два джерела, обізнані з ситуацією. У червні Україна запросила 3 млрд євро замість 4,5 млрд євро, які вона мала отримати за другий квартал.

Міністерство економіки, координатор програми, заявило, що Україна виконує всі свої зобов'язання попри виклики воєнного часу та очікує транш у розмірі близько 3 млрд євро в серпні.

Міністерство також сподівається отримати транш у розмірі 1,45 млрд євро на пізнішому етапі. Україна також має програму підтримки МВФ на $15,5 млрд та планує переговори щодо нової програми кредитування.

Чиновники заявляють, що уряд працює над впровадженням усіх необхідних кроків реформ, але деякі складніші завдання потребують більше часу.

Витрати на оборону

Україна цього року витратить рекордні 2,6 трлн гривень ($62 млрд), або близько 31% ВВП, на оборону. Навіть у разі припинення вогню наступного року ці витрати залишаться високими через загрозу з боку рф, яка продовжує нарощувати свій військовий бюджет.