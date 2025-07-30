США запроваджують мита на всі товари з Індії у розмірі 25%. Про це написав президент США Дональд Трамп в своїй соцмережі Truth Social.
30 липня 2025, 16:10
Трамп увів 25% мита для Індії. Причина — купує зброю і нафту у росії
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Деталі
«Вони завжди купували переважну більшість свого військового обладнання у росії та є найбільшим покупцем енергії в росії, поряд з Китаєм, у той час, коли всі хочуть, щоб росія припинила — все це не добре! Тому Індія сплачуватиме тариф у розмірі 25%», — написав президент США Дональд Трамп.
Трамп зазначив, що з 1 серпня Індія буде сплачувати 25% мита на торгівлю із США та «штрафи», Трамп не уточнив що має на увазі.
Джерело: Мінфін
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