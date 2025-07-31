Гонконг посилює контроль за стейблкоїнами, Алжир заборонив криптовалюти: що нового

Гонконг посилює контроль за стейблкоїнами: з 1 серпня вимагатиме ідентифікацію власників

З 1 серпня 2025 року у Гонконзі набуває чинності новий регуляторний режим для емітентів та власників стейблкоїнів. Монетарна влада Гонконгу (HKMA) оголосила, що прийом заявок на отримання ліцензії для першої хвилі емітентів триватиме до 30 вересня 2025 року.

Головною жорсткою вимогою регулятора є обов'язкова ідентифікація кожного власника ліцензованого стейблкоїна.

«Якщо ліцензіат не може переконливо довести HKMA ефективність заходів щодо протидії відмиванню коштів [AML], особу кожного власника стейблкоїна має бути верифіковано», — йдеться у фінальному керівництві з питань AML/CFT, опублікованому HKMA.

Верифікацію зможуть здійснювати сам емітент стейблкоїна, фінансова установа, регульований постачальник віртуальних активів, або ж «надійна третя сторона».

HKMA наголосила, що ринковим учасникам слід уникати публічних заяв, які можуть вводити в оману, та підкреслила: «Станом на сьогодні жодної ліцензії видано не було».

Повний список ліцензованих емітентів буде публікуватися на офіційному сайті HKMA, а ті, хто володіє неліцензованими стейблкоїнами, робитимуть це на власний ризик.

Регулятор також зазначив, що блокчейн-аналітика хоч і може посилити заходи комплаєнсу, наразі ще не довела своєї достатності для повного управління ризиками відмивання коштів.

Індонезія підвищує податки для криптотрейдерів та майнерів, скасовуючи ПДВ на купівлю активів

В Індонезії з 1 серпня 2025 року набувають чинності оновлені правила оподаткування криптовалютних операцій. Згідно з новим регламентом Міністерства фінансів країни, податки зростуть як для трейдерів, так і для майнерів, а зміни також торкнуться транзакцій, що здійснюються через іноземні платформи. Про це повідомляє Reuters.

Ключові зміни в оподаткуванні:

Продавці на індонезійських біржах — ставка податку збільшиться з 0,1% до 0,21% від суми угоди.

Продавці на закордонних біржах — ставка зросте з 0,2% до 1%.

ПДВ на покупку криптоактивів — повністю скасовано (раніше становив 0,11−0,22%).

Майнери — ставка ПДВ підвищиться з 1,1% до 2,2%.

Спеціальний прибутковий податок для майнінгу — 0,1% скасовано. З 2026 року доходи від майнінгу оподатковуватимуться за стандартними ставками для фізичних та юридичних осіб.

Представники криптоіндустрії, зокрема біржа Tokocrypto, яку підтримує Binance, позитивно оцінили деякі нововведення. У компанії вважають, що оновлення регламенту є кроком до визнання криптовалют фінансовими активами, а не просто товарами.

Проте, Tokocrypto закликала уряд надати місячний перехідний період для адаптації до нових правил. Також компанія пропонує посилити нагляд за операціями на іноземних платформах та ввести податкові стимули для підтримки інновацій у криптоіндустрії.

У Tokocrypto підкреслили, що навіть нові ставки оподаткування залишаються вищими за ті, що застосовуються до інвестицій на традиційному ринку.

Алжир заборонив криптовалюти: порушникам загрожують ув'язнення та великі штрафи

В Алжирі набув чинності закон № 25−10, який офіційно забороняє будь-яку діяльність, пов’язану з криптовалютами. Це рішення стало частиною посилення боротьби з відмиванням грошей та нелегальним рухом капіталу в країні.

Згідно зі статтею 6 нового закону, опублікованого в Офіційному віснику № 48, заборона стосується не лише випуску, купівлі, продажу, зберігання, використання та реклами криптоактивів, таких як Bitcoin чи Tether. Вона також охоплює створення або адміністрування торгових платформ та цифрових гаманців.

Відтепер, ці дії визнаються фінансовими злочинами, що є доповненням до чинного закону «Про запобігання та боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму». Закон чітко кваліфікує криптовалюти як «майно, доходи, фонди або фінансові активи» незалежно від їхнього призначення (платежі, інвестиції, заощадження).

Нові правила також прямо забороняють майнінг — процес створення цифрових валют за допомогою обчислювальних потужностей. Фактично, закон забороняє виробництво, розповсюдження та просування будь-яких віртуальних валют як у цифровому середовищі, так і на території Алжиру.

Стаття 31 встановлює суворі покарання для порушників:

Позбавлення волі на термін від двох місяців до одного року.

Штраф від 200 000 до 1 000 000 алжирських динарів (приблизно $1 500-$7 000).

Можливе застосування обох видів покарання одночасно.

У разі, якщо порушення пов'язані з організованими фінансовими схемами або терористичною діяльністю, санкції можуть бути ще більш посилені.

Як зазначило місцеве видання Fibaldi, ці нововведення безпосередньо зачеплять частину алжирської молоді, яка активно користувалася криптобіржами (наприклад, Binance,OKX,Bybit) через VPN або займалася домашнім майнінгом з нелегально придбаним обладнанням.

Юридичні експерти назвали цю реформу «попереджувальним заходом», спрямованим на захист національної фінансової системи від нестабільності та анонімності криптовалют.

За словами законодавців, цифрові активи часто використовуються для сумнівних фінансових операцій. Влада Алжиру також підкреслила, що це рішення відповідає міжнародним нормам, зокрема рекомендаціям Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Уряд пообіцяв посилити цифровий та фізичний контроль за виконанням закону у співпраці з Банком Алжиру, Комісією з банківського нагляду та судовими органами.

Збій у мережі Polygon: розробники пояснили причини зупинки транзакцій

У середу, 30 липня, користувачі мережі Polygon помітили серйозні проблеми: припинилася обробка транзакцій та створення нових блоків. Спочатку вважалося, що збій пов'язаний з некоректним відображенням даних на Polygonscan, про що повідомив журналіст Колін Ву.

Протягом кількох годин спільнота висловлювала занепокоєння через відсутність офіційних коментарів від команди проєкту.

Згодом Polygon Labs оприлюднила заяву, пояснивши, що причиною збою стала помилка у Heimdall — координаторі мережі, який відповідає за перевірку транзакцій та синхронізацію з Ethereum. Один із валідаторів несподівано припинив роботу, що спричинило годинну зупинку створення нових блоків.

«Наша інженерна команда негайно зреагувала й усунула проблему протягом години, успішно відновивши роботу Heimdall і повернувши систему онлайн», — заявили в Polygon Labs.

За їхніми словами, блокчейн Bor, що відповідає за генерацію блоків, залишався повністю працездатним. Проблеми в Heimdall могли тимчасово вплинути лише на синхронізацію даних. Наразі команда розробників активно працює з RPC-провайдерами для якнайшвидшого повного відновлення роботи системи.