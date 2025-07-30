Кабмін затвердив «Дія.Картку»: що зміниться у держвиплатах

Кабінет Міністрів України у середу, 30 липня, затвердив порядок реалізації проєкту «Дія.Картка». Цей новий інструмент має змінити систему державних виплат громадянам, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.

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«Запровадження „Дія.Картки“ дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів», — пояснила Свириденко.

«Дія.Картку» використовуватимуть для отримання державної допомоги за такими програмами, як «єМалятко», «єКнига», «Ветеранський спорт» та «Пакунок школяра», де передбачається чітке призначення коштів.

Крім того, за словами Свириденко, українці зможуть отримувати на «Дія.Картку» виплати від військових облігацій, допомогу по безробіттю, підтримку внутрішньо переміщених осіб, а також пенсії та іншу грошову допомогу.