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30 липня 2025, 15:21

Кабмін затвердив «Дія.Картку»: що зміниться у держвиплатах

Кабінет Міністрів України у середу, 30 липня, затвердив порядок реалізації проєкту «Дія.Картка». Цей новий інструмент має змінити систему державних виплат громадянам, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.

Кабінет Міністрів України у середу, 30 липня, затвердив порядок реалізації проєкту «Дія.
Фото: diia.gov.ua

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«Запровадження „Дія.Картки“ дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів», — пояснила Свириденко.

«Дія.Картку» використовуватимуть для отримання державної допомоги за такими програмами, як «єМалятко», «єКнига», «Ветеранський спорт» та «Пакунок школяра», де передбачається чітке призначення коштів.

Крім того, за словами Свириденко, українці зможуть отримувати на «Дія.Картку» виплати від військових облігацій, допомогу по безробіттю, підтримку внутрішньо переміщених осіб, а також пенсії та іншу грошову допомогу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
RobinG
RobinG
30 липня 2025, 16:25
#
Повільніше, будь ласка. не встигаємо звикнути до однієї реформи, як уже йде наступна реформа на реформу.
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