Укрнафта перерахувала до держбюджету 5 мільярдів гривень дивідендів за 2024 рік

Укрнафта в повному обсязі сплатила 5 мільярдів гривень дивідендів до державного бюджету за підсумками 2024 року. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький наголосив, що компанія демонструє стабільне зростання вже два роки поспіль — нарощує видобуток нафти й газу, збільшує продаж нафтопродуктів і розширює присутність на ринку автозаправних комплексів.

Згідно з повідомленням, у 2023 році чистий прибуток Укрнафти склав 16,4 млрд грн. Ці дані підтверджено незалежним міжнародним аудитом компанії Crowe Erfolg.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрнафта у 2024 році збільшила видобуток нафти на 0,6%, газу — на 6,5%.