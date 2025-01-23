Укрнафта у 2024 році збільшила видобуток нафти на 0,6%, газу — на 6,5%

У 2024 році Укрнафта порівняно із 2023 роком збільшило видобуток нафти до 1,418 млн тонн та видобуток газу — до 1,17 млрд кубометрів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Укрнафта збільшила видобуток газу на 6,5% по газу — 1,170 млрд кубометрів порівняно з 1,097 млрд кубометрів. Видобуток нафти зріс на 0,6% — 1,418 млн тонн порівняно з 1,410 млн тонн», — йдеться у повідомленні.

Загалом, при переведенні у нафтовий еквівалент компанія торік збільшила видобуток на 3%.

«Разом це додаткові 70,5 тис. тонн вуглеводнів — 2,42 млн тонн у 2024 проти 2,35 млн тонн у 2023 році», — зазначили в Укрнафті.

У 2025 році компанія планує продовжити буріння нових свердловин та оновлення техніки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрнафта купує мажоритарну частку мережі АЗС Shell в Україні.