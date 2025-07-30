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30 липня 2025, 18:43

Кабмін схвалив механізм виплат 15 мільйонів гривень родинам загиблих добровольців

У середу, 30 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про механізм виплат допомоги членам сімей загиблих українських військовослужбовців-добровольців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

У середу, 30 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про механізм виплат допомоги членам сімей загиблих українських військовослужбовців-добровольців.
Фото: НБУ

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Уряд затвердив рорядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, що розроблений Міністерством у справах ветеранів України.

Одноразова грошова допомога — це форма державної підтримки для родин тих, хто віддав життя за Україну. Порядок визначає прозорий, справедливий та зрозумілий механізм надання такої допомоги.

Кому надаються виплати

Одержувачами грошової допомоги є — члени сімей загиблих (померлих) захисників/захисниць України, а саме добровольців, які у взаємодії з ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії рф проти України.

Виплати здійснюються родинами добровольців, які загинули у період:

  • з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року — без уточнення території загибелі;
  • з 26 березня 2022 року — якщо особа загинула на території бойових дій (відповідно до офіційного переліку).

Розмір і порядок виплати

Загальна сума — 15 млн грн на всю родину. Виплата — поетапна:

  • 1/5 — відразу;
  • 4/5 — рівними частинами протягом 40 місяців.

Порядком встановлюється, якщо родина має право на кілька видів допомоги — вона може вибрати найбільш вигідну. Частка особи, яка відмовилась від виплати, розподіляється між іншими.

Подача заяви

Визначено порядок подачі заяви, зокрема:

  • Подати можна поштою або електронною поштою.
  • Документи можна не дублювати, якщо інформація є в державних реєстрах — діє електронна взаємодія систем.

Також порядком визначається механізм верифікації інформації Мінветеранів:

  • перевіряє дані;
  • запитує інформацію про попередні виплати;
  • може заслухати заявників, свідків;
  • приймає рішення протягом 1 місяця.

«Це не окреме рішення, а частина системної державної політики, яка формується з повагою до подвигу Захисників і Захисниць та відповідальністю перед їхніми родинами. Ми продовжуємо будувати державу, яка не залишає своїх — а підтримує, захищає і вшановує гідно», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує одноразову виплату у 15 млн грн родинам військовослужбовців, які загинули під час перебування у полоні. При цьому допомога не надається у разі добровільної здачі в полон.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
financialGenius
financialGenius
30 липня 2025, 19:04
#
«При цьому допомога не надається у разі добровільної здачі в полон.» а вот и моментик для взяток) ой не так — для правильного принятого решения) как происходит не добровольная сдача в плен ? Просветите пожалуйста
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
30 липня 2025, 20:31
#
А тех кого насильно похитили и под дулом бросили на 0 или размотало после прилета по У/ Ч?
+
0
yarg
yarg
30 липня 2025, 20:37
#
Кто кого похитил ? русня ? и что значит «размотало после прилета по У/ Ч» ? в смысле погибли в тылу ? а какая разница ? в стране война — солдаты гибнут и на фронте и в тылу.
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
30 липня 2025, 21:34
#
В статье указано «військовослужбовців-добровольців», но все же понимают что года с 2023 основная часть пополнения идет посредством отлова- похищения- и отправки на фронт.
+
+15
BatonUA
BatonUA
30 липня 2025, 21:15
#
Чому ж так складно знайти людей для служби. За мобілізацію 0, за смерть 15млн. Супер же умови?
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