У середу, 30 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про механізм виплат допомоги членам сімей загиблих українських військовослужбовців-добровольців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.
Кабмін схвалив механізм виплат 15 мільйонів гривень родинам загиблих добровольців
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Уряд затвердив рорядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, що розроблений Міністерством у справах ветеранів України.
Одноразова грошова допомога — це форма державної підтримки для родин тих, хто віддав життя за Україну. Порядок визначає прозорий, справедливий та зрозумілий механізм надання такої допомоги.
Кому надаються виплати
Одержувачами грошової допомоги є — члени сімей загиблих (померлих) захисників/захисниць України, а саме добровольців, які у взаємодії з ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії рф проти України.
Виплати здійснюються родинами добровольців, які загинули у період:
- з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року — без уточнення території загибелі;
- з 26 березня 2022 року — якщо особа загинула на території бойових дій (відповідно до офіційного переліку).
Розмір і порядок виплати
Загальна сума — 15 млн грн на всю родину. Виплата — поетапна:
- 1/5 — відразу;
- 4/5 — рівними частинами протягом 40 місяців.
Порядком встановлюється, якщо родина має право на кілька видів допомоги — вона може вибрати найбільш вигідну. Частка особи, яка відмовилась від виплати, розподіляється між іншими.
Подача заяви
Визначено порядок подачі заяви, зокрема:
- Подати можна поштою або електронною поштою.
- Документи можна не дублювати, якщо інформація є в державних реєстрах — діє електронна взаємодія систем.
Також порядком визначається механізм верифікації інформації Мінветеранів:
- перевіряє дані;
- запитує інформацію про попередні виплати;
- може заслухати заявників, свідків;
- приймає рішення протягом 1 місяця.
«Це не окреме рішення, а частина системної державної політики, яка формується з повагою до подвигу Захисників і Захисниць та відповідальністю перед їхніми родинами. Ми продовжуємо будувати державу, яка не залишає своїх — а підтримує, захищає і вшановує гідно», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує одноразову виплату у 15 млн грн родинам військовослужбовців, які загинули під час перебування у полоні. При цьому допомога не надається у разі добровільної здачі в полон.
Коментарі - 5