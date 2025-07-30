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30 липня 2025, 17:45

Mercedes заявила про падіння прибутку за півріччя на майже 56%

Німецька компанія Mercedes-Benz заявила про різке падіння піврічного прибутку — доходи автовиробника скоротилися більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року через мита та слабкі продажі. Про це повідомляє dpa.

Німецька компанія Mercedes-Benz заявила про різке падіння піврічного прибутку — доходи автовиробника скоротилися більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року через мита та слабкі продажі.

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Втрата прибутку

Чистий прибуток Mercedes знизився на 55,8% — із приблизно 6,1 млрд євро до близько 2,7 млрд євро. Компанія назвала мита, зниження обсягів продажів та витрати, пов’язані із заходами щодо підвищення ефективності, основними чинниками падіння.

У компанії очікують, що річний дохід групи значно знизиться порівняно із минулим роком. У 2025 році скоригована операційна маржа для підрозділу легкових автомобілів, за прогнозами, становитиме від 4% до 6%, що нижче за 8,1% роком раніше, який і так був слабким. Автовиробник також очікує на значне зниження обсягів продажів.

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Дохід компанії за перше півріччя впав на 8,6% — до приблизно 66,4 млрд євро, тоді як операційний прибуток (EBIT) теж різко знизився приблизно на 55% — з 7,9 млрд євро до 3,6 млрд євро.

Зазначається, що компанія Mercedes вже зіткнулася зі значним зниженням прибутку у попередньому фінансовому році, переважно через слабкі результати діяльності у Китаї.

Чистий прибуток групи тоді впав приблизно на 28% порівняно з 2023 роком — до 10,4 млрд євро. Дохід знизився на 4,5% — до 145,6 млрд євро, а операційний прибуток скоротився майже на третину — до 13,6 млрд євро.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
30 липня 2025, 20:30
#
Mercedes вже досить багато років повернув десь не туди. Лозунг продавати менше, але за вищу ціну не спрацьовує. Дизайн E класу — це дуже на «любітєля» та й більшості моделей, а на одних C-шках і GLE та GLS далеко не заїдеш в продажах.
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