Мерц: Торговельна угода з США завдасть значної шкоди економіці Німеччини

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 липня 2025, 10:44

Мерц: Торговельна угода з США завдасть значної шкоди економіці Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нещодавно укладена торговельна угода між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, яка передбачає 15-відсотковий митний тариф на більшість імпорту з ЄС, завдасть «значної шкоди» експортно орієнтованій економіці Німеччини, пише DW.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нещодавно укладена торговельна угода між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, яка передбачає 15-відсотковий митний тариф на більшість імпорту з ЄС, завдасть «значної шкоди» експортно орієнтованій економіці Німеччини, пише DW.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПозиція Мерца«Я не задоволений цим результатом у сенсі, що „це добре“.
Фото: tsn.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позиція Мерца

«Я не задоволений цим результатом у сенсі, що „це добре“. Але я скажу, що, з огляду на вихідну позицію, яку ми мали зі Сполученими Штатами, більшого досягнути просто не було можливо», — цитує його Reuters. «Німецька економіка зазнає значної шкоди від цих тарифів», — вказав Мерц, цитує dpa.

Водночас Мерц висловив подяку Європейській комісії за «невтомні переговори» з американськими колегами, в яких брали участь, зокрема, уряди Німеччини, Франції та Італії. «Я особисто не очікував більшого, ніж цей результат», — сказав він.

Мерц: Наслідки відчує не лише Європа, а й США

Водночас Мерц зазначив, що наслідки угоди відчуватимуться не лише у Німеччині і Європі, але й в США. На його думку, це призведе до підвищення інфляції й до загального порушення трансатлантичної торгівлі. «Ці тарифи, на моє тверде переконанння, також не в інтересах Сполучених Штатів Америки», — сказав Мерц, додавши, що час покаже ширші наслідки.

Читайте також: Угода за будь-яку ціну: чому ЄС пішов на торгові поступки Трампу

Нагадаємо

Торговельна угода, укладена 27 липня, встановлює 15-відсоткий митний тариф на більшість товарів з ЄС, що надходять до США. Це нижче за 30 відсотків, про які спочатку говорив президент США Дональд Трамп, але значно перевищує початкові сподівання на угоду з нульовими митами, пише dpa.

Зокрема, мита на європейський автопром, ключовий сектор економіки Німеччини, знижено до 15 відсотків. Однак на окремі товари, як-от алюміній і сталь, тарифи залишилися на рівні 50 відсотків.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 25 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами