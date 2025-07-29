Мерц: Торговельна угода з США завдасть значної шкоди економіці Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нещодавно укладена торговельна угода між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, яка передбачає 15-відсотковий митний тариф на більшість імпорту з ЄС, завдасть «значної шкоди» експортно орієнтованій економіці Німеччини, пише DW.

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Позиція Мерца

«Я не задоволений цим результатом у сенсі, що „це добре“. Але я скажу, що, з огляду на вихідну позицію, яку ми мали зі Сполученими Штатами, більшого досягнути просто не було можливо», — цитує його Reuters. «Німецька економіка зазнає значної шкоди від цих тарифів», — вказав Мерц, цитує dpa.

Водночас Мерц висловив подяку Європейській комісії за «невтомні переговори» з американськими колегами, в яких брали участь, зокрема, уряди Німеччини, Франції та Італії. «Я особисто не очікував більшого, ніж цей результат», — сказав він.

Мерц: Наслідки відчує не лише Європа, а й США

Водночас Мерц зазначив, що наслідки угоди відчуватимуться не лише у Німеччині і Європі, але й в США. На його думку, це призведе до підвищення інфляції й до загального порушення трансатлантичної торгівлі. «Ці тарифи, на моє тверде переконанння, також не в інтересах Сполучених Штатів Америки», — сказав Мерц, додавши, що час покаже ширші наслідки.

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Нагадаємо

Торговельна угода, укладена 27 липня, встановлює 15-відсоткий митний тариф на більшість товарів з ЄС, що надходять до США. Це нижче за 30 відсотків, про які спочатку говорив президент США Дональд Трамп, але значно перевищує початкові сподівання на угоду з нульовими митами, пише dpa.

Зокрема, мита на європейський автопром, ключовий сектор економіки Німеччини, знижено до 15 відсотків. Однак на окремі товари, як-от алюміній і сталь, тарифи залишилися на рівні 50 відсотків.