Євро може впасти до 43 чи злетіти до 55 — аналітики КИТ Group оцінили можливі сценарії для курсу

Курс євро більше не є сталою похідною від долара США — його рух все частіше має самостійну логіку та драйвери. Саме тому аналітики КИТ Group, одного із найбільших операторів ринку обміну валют України, запропонували сценарний підхід для прогнозування динаміки EUR/UAH, побудований на моделі сигналів та індикаторів.

У новому блозі КИТ Group йдеться не про точку курсу, а про набір індикаторів і умов, які вказуватимуть на довгострокове зміцнення євро або його послаблення чи на пошук паритету із доларом США.

«Сьогодні євро — на роздоріжжі. У нього з’явилася власна динаміка, своя геополітична роль, своє коло симпатиків і разом із цим — набір ризиків», — зазначають у КИТ Group.

У компанії наголошують: ринок часто подає сигнали — не завжди очевидні, але важливі. Саме тому замість фіксованого прогнозу аналітики пропонують три логічні макросценарії, кожен із яких має власні параметри, курсові орієнтири й умови реалізації.

«Перед будь-яким макротрендом ринок подає сигнали. Не завжди тривожні, але точно важливі. Достатньо лише навчитися їх читати», — пояснюють у КИТ Group.

Сценарій № 1: євро зміцнюється

Ймовірний у разі зниження ставок Федрезервом США, до чого його агресивно спонукає адміністрація. На фоні розвитку внутрішньополітичної турбулентності у США та продовження стримування ставок Євроцентробанком євро отримує потужний імпульс до зростання, адже матиме статус так званого валютного притулку.

«Валюта ЄС дорожчає на глобальних ринках, пара EUR/USD легко злітає за позначку 1,30, а в Україні курс євро стрибає до нового рекордного рівня — 55. Це вже нова епоха сильного євро», — описують наслідки такого сценарію аналітики КИТ Group.

Сценарій № 2: євро падає

У цьому варіанті економіка ЄС демонструє слабкість, ЄЦБ знижує ставки, а ФРС тримає жорстку позицію.Капітал іде з Європи в доларові активи, а курс EUR/UAH відкочується.

«Пара EUR/USD котиться до 1,05 і нижче, а в Україні курс провалюється до позначки 43−44 грн. Євро стає менш привабливим не лише для світових гравців та іменитих глобальних інвестиційно-банківських інститутів, але й для українського ринку: повертається попит на долар, на заощадження в ньому, на контрактну логіку. Усі ці фактори тиснуть на євро та посилюють тренд — валюта ЄС далі „заходить на посадку“», — описують наслідки такого розвитку подій аналітики КИТ Group.

Сценарій № 3: рівновага

«США та ЄС демонструють схожі темпи управління ставками, макроекономічні дані обох регіонів — не блискучі (не зростання), але й не критичні (не спад). Усі розуміють, що світова економіка входить у фазу млявої адаптації після порушеної рівноваги та втрати взаємної довіри між ключовими полюсами впливу західного світу», — описують такий розвиток подій у КИТ Group.

За цих обставин «пара EUR/USD коливається в межах 1,07−1,10, а в Україні курс „кидає якір“ поруч із позначками 45−46,5 грн». Так оцінюють подібну ситуацію у КИТ Group.

Особливу увагу аналітики КИТ Group приділили довгостроковим факторам невизначеності, зокрема боротьбі за статус глобальної резервної валюти. «Якщо тренд на посилення євро збережеться, він може стати центром нової валютної екосистеми — з цифровим євро, розвитком стейблкоїнів на його основі […], новими каналами розрахунків», — зазначають аналітики.

Тим, хто має справу з валютою: від інвесторів до середніх бізнесів, що тримають контрактну виручку — у КИТ Group радять не ловити хайпи, а зосередитися на багатосценарній моделі управління ліквідністю: «Майте плани А, В і С. Не потрапляйте у пастку безумовної віри у будь-яку валюту. І євро, який зараз купається у всенародній прихильності внаслідок свого стрімкого зростання, не виняток. Тренд може розвернутись у протилежний бік».