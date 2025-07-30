Strategy провела найбільше крипто-IPO 2025, Bitmain відкриє виробництво у США: що нового

Strategy завершила найбільше крипто-IPO 2025 року, залучивши $2,52 млрд для купівлі біткоїнів

Компанія Strategy, найбільший у світі публічний біткоїн-холдер, успішно завершила первинну публічну пропозицію акцій (IPO). Було розміщено 28 011 111 акцій STRC за ціною $90 за акцію, що дозволило залучити вражаючі $2,52 млрд.

Цей показник зробив IPO Strategy найбільшим у США у 2025 році та одним із наймасштабніших серед криптовалютних компаній за останні роки.

За повідомленням компанії, чисті надходження від IPO склали близько $2,5 млрд, які були негайно використані для придбання 21 021 BTC за середньою ціною $117 256 за біткоїн.

Станом на 29 липня 2025 року, загальний обсяг біткоїн-резервів Strategy досяг приблизно 628 791 BTC, а загальна вартість усіх придбань становить близько $46,8 млрд при середній ціні $73 227 за BTC.

Акції STRC стануть першими у США біржовими привілейованими акціями без терміну дії, випущеними біткоїн-компанією, які сплачуватимуть щомісячні дивіденди.

Цей новий інвестиційний продукт орієнтований на прибуток і покликаний відкрити доступ до криптовалютного ринку ширшому колу інвесторів.

SEC розгляне заявку BlackRock на Ethereum ETF зі стейкінгом, але відклала рішення по Litecoin ETF Grayscale

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розпочала розгляд пропозиції гіганта BlackRock щодо додавання функції стейкінгу до свого біржового фонду (ETF) на базі Ethereum.

Це може дозволити iShares Ethereum Trust отримувати винагороди від стейкінгу ETH, що зберігається у фонді, через перевірених постачальників.

Метою ініціативи BlackRock є:

Отримання винагород за стейкінг.

Збереження активів трасту.

Підтримка безпеки мережі Ethereum.

Наразі SEC приймає коментарі від зацікавлених сторін щодо цієї пропозиції. Очікується, що рішення буде ухвалене протягом 45−90 днів з моменту публікації заявки у Федеральному реєстрі.

Водночас SEC відклала ухвалення рішення щодо лістингу Grayscale Litecoin Trust (LTC) на біржі NYSE. Початковий дедлайн був 11 серпня 2025 року, але тепер його перенесено на 10 жовтня 2025 року.

Регулятор пояснив, що йому потрібен додатковий час для більш глибокого аналізу заявки, врахування громадських коментарів та оцінки можливих регуляторних наслідків запуску такого інвестиційного продукту.

Kraken прагне залучити до $500 млн перед IPO, оцінка біржі — $15 мільярдів — ЗМІ

Криптовалютна біржа Kraken планує залучити до $500 млн інвестицій, що може оцінити компанію у $15 млрд. Про це повідомляє The Information з посиланням на власні джерела.

Цей крок є частиною активної підготовки Kraken до первинної публічної пропозиції акцій (IPO). Залучення коштів дозволить біржі визначити коло потенційних інституційних інвесторів та оцінити рівень попиту на свої акції.

Нагадаємо, інформація про плани Kraken щодо IPO на початку 2026 року з'явилася у березні 2025 року. Біржа вже розглядала можливість виходу на фондовий ринок у 2021 році, а рік потому її оцінка становила $11 млрд. У 2024 році Kraken також планувала залучити до $100 млн у рамках «пре-IPO» раунду.

Зазначається, що Kraken, ймовірно, успішно збере необхідну суму, попри високу оцінку. Це пов'язано з «бумом IPO» у США та вражаючими результатами таких компаній, як Circle (емітент стейблкоїна USDC) та платіжна платформа eToro після їхнього виходу на фондовий ринок.

Bitmain запустить виробництво біткоїн-майнерів у США до кінця року

Bitmain, найбільший у світі виробник обладнання для майнінгу біткоїнів, планує відкрити своє перше виробництво у США вже до кінця поточного року. Голова глобального бізнесу компанії Ірен Гао повідомила Bloomberg, що повноцінний випуск майнерів стартує на початку 2026 року.

Серед потенційних локацій для розміщення виробничих потужностей розглядаються штати Техас або Флорида. Хоча витрати на робочу силу в США будуть вищими, ніж в Азії, Bitmain вважає цей крок доцільним, зважаючи на можливі зміни у тарифній політиці Сполучених Штатів.

На початковому етапі Bitmain планує найняти 250 місцевих фахівців для виробництва та обслуговування обладнання. Запуск локальних потужностей дозволить компанії значно скоротити терміни постачання та ремонту для своїх американських клієнтів.

Рішення про перенесення виробництва до США є відповіддю на запровадження мит на імпорт китайських технологій. Це змусило таких гігантів, як Bitmain, Canaan та MicroBT, частково перемістити свої потужності, щоб уникнути додаткових витрат та затримок, спричинених перевірками з боку американської митниці.

Аналітики вважають, що вихід Bitmain на американський ринок значно зміцнить його позиції. Наразі місцеві гравці, такі як Auradine або Block Inc. Джека Дорсі, не можуть конкурувати з масштабами китайських виробників майнінгового обладнання.