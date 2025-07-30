Tesla та LG Energy підписали контракт на постачання акумуляторів на $4,3 млрд

Tesla Inc та південнокорейська LG Energy Solution Ltd підписали контракт на суму $4,3 млрд на постачання літій-залізо-фосфатних акумуляторів для зберігання енергії, повідомив Reuters у середу.

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Деталі

За даними Reuters, акумулятори поставлятимуться з американського заводу LG, як повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

Раніше в середу LG оголосила про контракт на $4,3 млрд на постачання акумуляторних технологій та систем зберігання енергії, але не назвала клієнта.

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LG Energy є одним з найбільших світових постачальників акумуляторів та ключовим постачальником літій-іонних батарей для автомобілів Tesla Model 3 та Model Y, які виробляються в Китаї та Європі.

Поки не зрозуміло, чи будуть акумулятори, що поставляються за новим контрактом, призначені для транспортних засобів або систем зберігання енергії.