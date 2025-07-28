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28 липня 2025, 9:54

Tesla і Samsung підписали мегаугоду на $16,5 млрд щодо виробництва AI-чіпів

Компанія Samsung Electronics Co. вироблятиме напівпровідники на базі штучного інтелекту для Tesla Inc. у рамках нової угоди, яка знаменує собою перемогу для її неефективного ливарного підрозділу. Про це пише Bloomberg.

Компанія Samsung Electronics Co.
Фото: Тору Ханай/Блумберг

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Що відомо

Компанія Samsung Electronics Co. вироблятиме напівпровідники на базі штучного інтелекту для Tesla Inc. у рамках нової угоди на $16,5 мільярда, яка знаменує собою перемогу для її неефективного ливарного підрозділу.

Найбільша компанія Південної Кореї оголосила в понеділок про укладення угоди про виробництво чіпів на суму 22,8 трильйона вон, яка діятиме до кінця 2033 року.

План полягає в тому, щоб майбутній завод у Тейлорі, штат Техас, виробляв чіп Tesla наступного покоління AI6, заявив голова Tesla Ілон Маск в ефірі X, підтверджуючи повідомлення Bloomber.

Як відреагували акції

Акції Samsung, що торгуються на Сеульській фондовій біржі, зросли на цілих 5%, досягнувши найвищого рівня з вересня. Речник компанії відмовився від коментарів, посилаючись на умови конфіденційності в її контракті.

«Стратегічну важливість цього важко переоцінити», — написав головний виконавчий директор Tesla та власник X. 54-річний Маск сам пройде виробничою лінією, і Samsung уповноважив його допомагати в оптимізації виробництва, сказав він.

Укладання контракту відбувається на тлі постійного втрачання позицій у виробництві мікросхем Samsung.

Компанія, яка виробляє власні мікросхеми пам'яті, а також виготовляє напівпровідники для клієнтів, зіткнулася з труднощами із залученням достатньої кількості замовлень для повного використання своїх ливарних потужностей. Вона відклала завершення будівництва та запуск свого нового заводу в Техасі до 2026 року.

«Їхній ливарний бізнес був збитковим і боровся з недостатнім використанням, тому це дуже допоможе», — сказав Вей-Серн Лінг, керуючий директор Union Bancaire Privee в Сінгапурі. «Бізнес Tesla також може допомогти їм залучити інших клієнтів».

Що каже Bloomberg Intelligence

Новий контракт Samsung Electronics на постачання напівпровідників передбачає відновлення виробництва 2-нанометрових мікросхем у її ливарному бізнесі. Контракт на 16,5 мільярда доларів США охоплює період з 2025 по 2033 рік і, за нашими розрахунками, може збільшити продажі Samsung у ливарному секторі на 10% щорічно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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