НБУ оштрафував СК «Перша» майже на 2,9 млн грн за порушення захисту прав споживачів

Нацбанк застосував до ПРАТ « СК «Перша» (ЄДРПОУ 31681672) заходи впливу за порушення законодавства України про страхування та захист прав споживачів фінансових послуг, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Деталі

За виявлені під час інспекційної перевірки порушення до «СК «Перша» застосовано заходи впливу у вигляді:

Накладення штрафу в розмірі 2 556 800,00 грн за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг.

Накладення штрафу в розмірі 320 000,00 грн за порушення вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку.

«СК «Перша» зобов’язана сплатити штрафи упродовж одного місяця з дня набрання чинності цими рішеннями.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 липня 2025 року за результатами планової інспекційної перевірки, що була здійснена Департаментом інспектування Національного банку.