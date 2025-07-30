Україна працює над залученням $39 мільярдів зовнішнього фінансування до кінця поточного року та вже готує ґрунт для стабільної фінансової підтримки у 2026 році. Про це написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в телеграм-каналі.
30 липня 2025, 8:00
Україна цьогоріч планує залучити $39 млрд зовнішнього фінансування — Свириденко
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
«Працюємо з партнерами також на перспективу — щоб забезпечити стабільність фінансування у 2026 році. Всі заплановані серпневі платежі надійдуть вчасно. Уряд виконає всі соціальні зобовʼязання перед громадянами у повному обсязі», — наголосила Свириденко.
За її словами, Кабмін також очікує на позитивне рішення Верховної Ради щодо змін до держбюджету, яке дозволить забезпечити потреби сектору безпеки й оборони.
Читайте також: Україна планує звернутися за додатковим фінансуванням до МВФ
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі