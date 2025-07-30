Україна цьогоріч планує залучити $39 млрд зовнішнього фінансування — Свириденко

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«Працюємо з партнерами також на перспективу — щоб забезпечити стабільність фінансування у 2026 році. Всі заплановані серпневі платежі надійдуть вчасно. Уряд виконає всі соціальні зобовʼязання перед громадянами у повному обсязі», — наголосила Свириденко.

За її словами, Кабмін також очікує на позитивне рішення Верховної Ради щодо змін до держбюджету, яке дозволить забезпечити потреби сектору безпеки й оборони.

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