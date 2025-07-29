Держава отримала від Нафтогазу понад 10 мільярдів — на чверть менше, ніж торік

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, НАК «Нафтогаз України» перерахував до державного бюджету 10,4 млрд грн дивідендів за 2024 рік і податку на прибуток, що на 27% менше, ніж торік. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Згідно з розпорядженням уряду, іншу частину прибутку Нафтогаз уже спрямував на підготовку країни до зими, зокрема закупівлю імпортного газу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2024 році Нафтогаз перерахував до державного бюджету 14,3 млрд грн дивідендів та податків за результатами роботи у 2023 році.