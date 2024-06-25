НАК «Нафтогаз України» у вівторок, 25 червня, перерахувала до державного бюджету 14,3 млрд грн. Про це LIGA.net повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.
25 червня 2024, 16:43
Нафтогаз України виплатив дивіденди за 2023 рік
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Виплата дивідендів
«Нафтогаз сьогодні сплатив до держбюджету 14,3 млрд грн дивідендів та податків із них за результатами 2023 року», — розказав він.
Напередодні Чернишов анонсував цей платіж на своїй сторінці у Facebook. Він складається з 12,2 млрд грн дивідендів та 2,1 млрд грн повʼязаного податку на прибуток.
Джерело: Мінфін
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