Нафтогаз України виплатив дивіденди за 2023 рік

НАК «Нафтогаз України» у вівторок, 25 червня, перерахувала до державного бюджету 14,3 млрд грн. Про це LIGA.net повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.

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Виплата дивідендів

«Нафтогаз сьогодні сплатив до держбюджету 14,3 млрд грн дивідендів та податків із них за результатами 2023 року», — розказав він.

Напередодні Чернишов анонсував цей платіж на своїй сторінці у Facebook. Він складається з 12,2 млрд грн дивідендів та 2,1 млрд грн повʼязаного податку на прибуток.