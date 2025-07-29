У Польщі оцінили втрати від американських мит у $2,2 млрд

Введені президентом США Дональдом Трампом мита на європейську продукцію призведуть до втрати Польщею близько $2,2 млрд, заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

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«Американські мита на європейську продукцію стали реальністю. Вони вдвічі менші за ті, що запропонував президент Трамп у квітні, але радіти не варто. За попередніми оцінками, Польща може втратити близько 8 мільярдів злотих (близько $2,2 млрд в еквіваленті)», — написав прем'єр Польщі в соцмережах.

Він додав, що «під загрозою було 15 мільярдів».

Туск підкреслив, що «втрати будуть серйозними по обидва боки Атлантики, але складна торгова угода краща за безглузду війну мит між союзниками».

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Нагадаємо

Торговельна угода, укладена 27 липня, встановлює 15-відсотковий митний тариф на більшість товарів, що надходять до США з ЄС. Це нижче 30 відсотків, про які спочатку говорив президент США Дональд Трамп, але значно перевищує початкові надії на угоду з нульовими митами, пише dpa.