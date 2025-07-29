«Українці відкрили в Польщі понад 600 ІТ-компаній під час великої війни»

Від початку повномасштабного вторгнення в Польщі відкрилися 610 українських IT-компаній. Це утричі більше, ніж у середньому у довоєнні роки, повідомляє DOU із посиланням на дані Опендатабот.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що упродовж 5 років до повномасштабної війни у Польщі в середньому відкривалося 76 компаній у рік. А з 2022 по 2024 роки середня річна кількість зросла до 195 компаній. А далі щороку кількість нових компаній ставала меншою:

2022 рік — 249 компаній (41 компанія у січні-лютому);

2023 рік — 189 компаній;

2024 рік — 147 компаній;

2025 рік — 66 компаній.

Де в Польщі відкриваються українські ІТ-компанії

Понад половина компаній відкрилась у Мазовецькому воєводстві, зокрема у Варшаві. На другому місці — Малопольське воєводство (Краків), а на третьому — Нижньосілезьке (Вроцлав). Водночас на північному кордоні Польщі IT-компанії практично не відкриваються.

Кількість IT-компаній у польських воєводствах:

Скільки коштів мають ці компанії

Переважна більшість зареєстрованих українцями компаній у Польщі мають невеликий стартовий капітал. Так, понад 80% (495 з 610) компаній мають капітал менш як 10 тисяч злотих (близько $2700), що свідчить про домінування мікробізнесу.

Ще 68 компаній (приблизно 11%) мають капітал у межах 10−50 тисяч злотих. Лише 6 компаній задекларували капітал понад 500 тисяч злотих. Ще 5 компаній не подали дані про капітал.

Бізнесів із середнім капіталом значно менше.

Розподіл IT-компаній за капіталом (у злотих):

Загалом на початок липня 2025 року в Польщі було зареєстровано 29 044 компанії, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України. Понад 13 тисяч цих компаній були створені вже після початку повномасштабної війни. За останні 3,5 роки в Польщі відкрили понад 208 тисяч компаній, і 6% з них — українські.

Читайте також: Стрес-тест для українських айтівців: що відбувається з ІТ-ФОПами у 2025 році

Як працевлаштовані українські айтівці у Польщі

Більшість українських айтівців, які переїхали за кордон, живуть у Польщі — це 39%. До речі, згідно з зимовим зарплатним опитуванням DOU, розробники становлять 43% усіх, хто переїхав, тестувальники — 20%.

Причому, понад половина айтівців (55,7%) залишаються оформленими в Україні, а 40,7% працевлаштовані за польським законодавством. З-поміж айтівців, які переїхали, найбільше сеньйорів та мідлів.

Середня зарплата айтівця у Польщі становить $3 500. Спеціалісти, які мають понад 5 років досвіду, в середньому отримують $5 000, а ті, хто має менш як 3 років досвіду, отримує в середньому $1 150.

Середні зарплати айтівців за кордоном: