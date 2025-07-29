Від початку повномасштабного вторгнення в Польщі відкрилися 610 українських IT-компаній. Це утричі більше, ніж у середньому у довоєнні роки, повідомляє DOU із посиланням на дані Опендатабот.
Українці відкрили в Польщі понад 600 ІТ-компаній під час великої війни
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Зазначається, що упродовж 5 років до повномасштабної війни у Польщі в середньому відкривалося 76 компаній у рік. А з 2022 по 2024 роки середня річна кількість зросла до 195 компаній. А далі щороку кількість нових компаній ставала меншою:
- 2022 рік — 249 компаній (41 компанія у січні-лютому);
- 2023 рік — 189 компаній;
- 2024 рік — 147 компаній;
- 2025 рік — 66 компаній.
Де в Польщі відкриваються українські ІТ-компанії
Понад половина компаній відкрилась у Мазовецькому воєводстві, зокрема у Варшаві. На другому місці — Малопольське воєводство (Краків), а на третьому — Нижньосілезьке (Вроцлав). Водночас на північному кордоні Польщі IT-компанії практично не відкриваються.
Кількість IT-компаній у польських воєводствах:
Скільки коштів мають ці компанії
Переважна більшість зареєстрованих українцями компаній у Польщі мають невеликий стартовий капітал. Так, понад 80% (495 з 610) компаній мають капітал менш як 10 тисяч злотих (близько $2700), що свідчить про домінування мікробізнесу.
Ще 68 компаній (приблизно 11%) мають капітал у межах 10−50 тисяч злотих. Лише 6 компаній задекларували капітал понад 500 тисяч злотих. Ще 5 компаній не подали дані про капітал.
Бізнесів із середнім капіталом значно менше.
Розподіл IT-компаній за капіталом (у злотих):
Загалом на початок липня 2025 року в Польщі було зареєстровано 29 044 компанії, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України. Понад 13 тисяч цих компаній були створені вже після початку повномасштабної війни. За останні 3,5 роки в Польщі відкрили понад 208 тисяч компаній, і 6% з них — українські.
Читайте також: Стрес-тест для українських айтівців: що відбувається з ІТ-ФОПами у 2025 році
Як працевлаштовані українські айтівці у Польщі
Більшість українських айтівців, які переїхали за кордон, живуть у Польщі — це 39%. До речі, згідно з зимовим зарплатним опитуванням DOU, розробники становлять 43% усіх, хто переїхав, тестувальники — 20%.
Причому, понад половина айтівців (55,7%) залишаються оформленими в Україні, а 40,7% працевлаштовані за польським законодавством. З-поміж айтівців, які переїхали, найбільше сеньйорів та мідлів.
Середня зарплата айтівця у Польщі становить $3 500. Спеціалісти, які мають понад 5 років досвіду, в середньому отримують $5 000, а ті, хто має менш як 3 років досвіду, отримує в середньому $1 150.
Середні зарплати айтівців за кордоном:
Коментарі - 1
Прикольно, тільки це не досягнення, а лакмус кадрової кризи і релокації бізнесу, котрі викликані не виключно прильотами і потребами в забезпеченні безпеки життя, тут далеко не останню роль відіграють тупі закони, корупційна складова, відношення можновладців до народу як до скота, котрий можна зачинити в межах клітки, невміння/небажання влади йти шляхом дипломатії, бодай якимось, по суті нині сидять собі в кріслах, домовляються про гроші, потім частинку пилять, собі в карман (добрий вечір чоловіку мсєшниці на ліжку з баксами), а холопи нехай воюють до останнього українця, головне побільше на псевдопатріотичні ідеали тиснути, бо меншовартісні таке люблять, поки не зрозуміють, що вони для влади лише гарматне м`ясо, котре кидають в котел, щоб володар був задоволений і міг заробляти та комфортно жити.
Айтішніки і криптобіржі не переносять бізнеси з країн де все окей, і суто фразою «у нас же війна» тут все вже давно не визначається)) особливо після тендерних скандалів і проведення ля бусифікасьйон, бо виявляється, що деякі з холопів хто порозумніше, все-таки хоче жити і планувати своє майбутнє і не готовий через невміння панів вести зовнішню політику — подихати і голосувати своїми ногами на мінному полі :)