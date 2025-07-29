Стрес-тест для українських айтівців: що відбувається з ІТ-ФОПами у 2025 році

Нове дослідження YouControl.Market проливає світло на динаміку розвитку ІТ-підприємництва в Україні за перші шість місяців 2025 року. Аналітики проаналізували реєстрації, закриття, регіональні та гендерні особливості, щоб виявити найважливіші тенденції, які формують майбутнє ІТ-сектору.

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Загальна динаміка

За перші три місяці 2025 року свою діяльність припинили 16,7 тис. ІТ-ФОПів. Щоб зрозуміти масштаб цього явища, порівняємо цю цифру з показниками попереднього року: це на 135,4% більше, ніж у I кварталі 2024 року (7 079 припинень), і майже вдвічі більше, ніж у другому кварталі 2024 року (8 316 припинень).

За все перше півріччя 2025 року було зареєстровано 18,5 тис. нових підприємців у сфері ІТ — це лише на 4,8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли було відкрито 19,3 тис. ФОПів.

Якщо перше півріччя 2024 року завершилося з позитивним приростом у 4 тис. ІТ-ФОПів (19,4 тис. відкритих проти 15,4 тис. припинених), то перше півріччя 2025 року показало від'ємний баланс у мінус 7 тис. підприємців (18,4 тис. відкритих проти 25,4 тис. припинених).

Регіональний розподіл

Аналіз регіональних даних за перше півріччя 2025 року виявляє не лише збереження традиційних центрів тяжіння, але й появу нових точок зростання, що свідчить про поступову трансформацію ІТ-карти України.

За даними аналітичної системи YC.Market, перша п'ятірка регіонів за кількістю новостворених ІТ-ФОПів у першому півріччі 2025 року залишається очікуваною. Її очолює Київ, де було зареєстровано 3,7 тис. нових підприємців. Далі йдуть Львівська (1,9 тис.), Дніпропетровська (1,7 тис.), Харківська (1,5 тис.) та Київська (1,3 тис.) області. Сумарно на ці п'ять регіонів припадає понад половина всіх нових ІТ-бізнесів країни.

Найбільш цікаві процеси відбуваються за межами традиційної п'ятірки лідерів. Низка областей продемонструвала високі темпи зростання кількості нових ІТ-ФОПів, що дозволяє говорити про формування нових центрів підприємницької активності в галузі.

Абсолютним лідером за відносним приростом у перші 6 місяців 2025 року стала Закарпатська область, де кількість нових реєстрацій зросла на 28,7% порівняно з першим півріччям 2024 року. Динаміку також показали Полтавська (+17,5%), Рівненська (+14,1%), Миколаївська (+11,1%) та Тернопільська (+9,6%) області.

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Гендерний розподіл

Гендерний розподіл серед новостворених ІТ-ФОПів демонструє стабільність та майже повний паритет. У другому кварталі 2025 року частка жінок серед нових підприємців у сфері ІТ склала 51,6%.

Цей показник практично не змінився порівняно з другим кварталом 2024 року, коли він становив 52,2%. Це підтверджує загальнонаціональний тренд, де жінки є рушійною силою у створенні нових бізнесів.

Натомість у структурі припинених ФОПів відбувся суттєвий зсув. Якщо у другому кварталі 2024 року на жінок припадало 29,6% усіх припинених ІТ-ФОПів, то у другому кварталі 2025 року ця частка підскочила до 39%.

Відповідно, частка чоловіків серед тих, хто закрив малий бізнес, скоротилася з 70,4% до 61%. Хоча в абсолютних числах чоловіки все ще припиняють більше ФОПів, темпи зростання кількості припинень серед жінок є значно вищими.