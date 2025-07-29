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29 липня 2025, 12:53

NovaPay випустить 12-ту серію облігацій на 100 мільйонів гривень

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay (ТМ «НоваПей») готується до випуску 12-ї серії облігацій під назвою «L». Загальна номінальна вартість цієї серії складатиме 100 млн грн. Про це свідчать дані системи розкриття інформації SMIDA.

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay (ТМ «НоваПей») готується до випуску 12-ї серії облігацій під назвою «L».
Фото: NovaPay

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Емітентом облігацій знову виступатиме дочірня компанія «НоваПей» — ТОВ «НоваПей Кредит». Рішення про випуск було затверджено загальними зборами учасників компанії 16 липня.

Облігації планується розміщувати шляхом публічної пропозиції серед широкого кола осіб, без залучення андеррайтера (не користуючись послугами фінансових установ або компаній). Номінал однієї облігації становитиме 1 тисячу грн.

Поточний стан

Наразі в обігу перебуває 10 серій облігацій NovaPay — від «А» до «J». Кожна з них має загальний номінал 100 млн грн, за винятком серії «I», яка становить 90 млн грн. Загальна номінальна вартість цінних паперів ТОВ «НоваПей Кредит», що перебувають в обігу, складає 506,7% від статутного капіталу компанії.

Залучені кошти планується направити на кредитні операції:

  • 80% — для фізичних осіб,
  • 20% — для юридичних.

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Нагадаємо

NovaPay здійснив перше публічне розміщення власних корпоративних облігацій навесні 2023 року, будучи першим приватним емітентом таких цінних паперів на українському ринку капіталу з початку повномасштабної війни.

Станом на літо 2025 року NovaPay зареєстрував десять випусків облігацій підприємства із загальним обсягом емісії 1 млрд грн. Основну частину коштів (80%), залучених за допомогою облігацій, NovaPay спрямовує на споживче кредитування фізичних осіб, ще 20% — на підтримку малого бізнесу та підприємців.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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