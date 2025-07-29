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29 липня 2025, 11:13

Майже 6 тисяч українців придбали облігації NovaPay на 1,7 млрд грн

5 900 українців стали інвесторами NovaPay і придбали цінні папери компанії загалом на 1,7 млрд грн. Більше 779 млн грн із цієї суми — через мобільний застосунок NovaPay. Про це йдеться в повідомленні компанії.

5 900 українців стали інвесторами NovaPay і придбали цінні папери компанії загалом на 1,7 млрд грн.

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80% придбань у застосунку — це інвестиції до 50 тисяч гривень. Така статистика свідчить: облігації стають доступним і зручним інструментом не лише для досвідчених інвесторів, а й для людей, які ледь вперше вирішили інвестувати свої кошти.

Що пропонує NovaPay

NovaPay пропонує приватним, бізнес-клієнтам і інституційним інвесторам широку лінійку термінів інвестування — від 1 до 12 місяців, з гнучкими умовами й конкурентними ставками:

  • 1 місяць — 10% річних,

  • 2 місяці — 12%,
  • 3 місяці — 14,5%,
  • 4 місяці — 16,5%,
  • 6 і 9 місяців — 17,5%,
  • 12 місяців — 18% річних.

Це найширший спектр строків серед подібних інструментів на ринку.

Облігації NovaPay, серед іншого, дозволяють гнучко планувати короткострокові інвестиції — такої опції сьогодні не пропонують ані банки, ані державні облігації, ані більшість інших емітентів.

Клієнти, які вже мають у своєму портфелі банківські депозити чи ОВДП, використовують облігації NovaPay як інструмент для диверсифікації — із гнучкими строками та привабливими ставками.

Нагадаємо

NovaPay здійснив перше публічне розміщення власних корпоративних облігацій навесні 2023 року, будучи першим приватним емітентом таких цінних паперів на українському ринку капіталу з початку повномасштабної війни.

Станом на літо 2025 року NovaPay зареєстрував десять випусків облігацій підприємства із загальним обсягом емісії 1 млрд грн. Основну частину коштів (80%), залучених за допомогою облігацій, NovaPay спрямовує на споживче кредитування фізичних осіб, ще 20% — на підтримку малого бізнесу та підприємців.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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