5,5 мільярда вже в бюджеті: як Україна розпродає активи «дочок» банків рф

Фонд гарантування вкладів за три роки продав активи колишніх російських банків на «Прозорро.Продажі» на майже 5,5 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

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Надходження до бюджету

Як зазначається, що ці кошти надійшли від реалізації майна, що належало українським «дочкам» російських фінустанов: «МР Банку» (раніше «Сбербанк») та «Промінвестбанку».

Загалом, за три роки ФГВФО успішно реалізував через онлайн-аукціони майже 600 лотів колишніх «дочок» росбанків.

Це будівлі банків, заміські комплекси, адміністративні приміщення, земельні ділянки, офісна техніка, автомобілі, майнові права та права вимоги за кредитними договорами.

Як зазначив Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВФО, кошти від продажу активів пішли на розрахунок із кредиторами цих банків. І що важливо — частина з них була спрямована до державного бюджету.