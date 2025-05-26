Українські євробонди втратили понад 10% на тлі сумнівів щодо перемир'я

Доларові єврооблігації України показали найгірший результат серед ринків, що розвиваються, втративши з початку 2025 року понад 10% через згасання надій на виконання обіцянок президента США Дональда Трампа щодо припинення війни з росією. Про це пише Bloomberg.

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Зміна настроїв інвесторів

На початку року інвестори вірили в можливість перемир’я, що призвело до зростання цін на українські євробонди майже вдвічі після реструктуризації боргу в серпні 2024 року. Проте оптимізм поступово згасає: Morgan Stanley прогнозує продовження війни протягом 2025 року, а Bank of America попереджає про «ризики зниження» вартості боргу через затяжні бойові дії.

Поточна ситуація на ринку

Доларові облігації України кілька днів поспіль залишалися серед найгірших на ринках, що розвиваються. Безкупонні облігації з погашенням у 2035 році, прив’язані до економічних показників України, торгувалися трохи вище 50 центів за долар, порівняно з 70 центами в лютому.