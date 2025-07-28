З європейських авіапасажирів невдовзі можуть бути зняті обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі. Єврокомісія планує розгорнути в аеропортах континенту обладнання, яке здатне сканувати вміст великих контейнерів. Про це пише Euronews.
28 липня 2025, 16:36
Аеропорти ЄС знімуть обмеження на рідини в ручній поклажі
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Що відомо
Нинішні правила забороняють провозити в ручній поклажі пляшки більше 100 мл, з винятками для ліків та дитячого харчування.
Пристрої, які здатні шукати вибухівку у великих пляшках, вже встановлені у кількох європейських аеропортах. Їхня робота вже отримала позитивну оцінку експертів Єврокомісії, і тепер очікується рішення Європейської конференції цивільної авіації.
Після цього зняття обмежень буде справою найближчих днів.
Однак доведеться вирішити ще цілу низку завдань — поки що не всі європейські термінали можуть дозволити собі встановлення більш дорогого обладнання.
Джерело: Мінфін
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