Аеропорти ЄС знімуть обмеження на рідини в ручній поклажі

З європейських авіапасажирів невдовзі можуть бути зняті обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі. Єврокомісія планує розгорнути в аеропортах континенту обладнання, яке здатне сканувати вміст великих контейнерів. Про це пише Euronews.

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Що відомо

Нинішні правила забороняють провозити в ручній поклажі пляшки більше 100 мл, з винятками для ліків та дитячого харчування.

Пристрої, які здатні шукати вибухівку у великих пляшках, вже встановлені у кількох європейських аеропортах. Їхня робота вже отримала позитивну оцінку експертів Єврокомісії, і тепер очікується рішення Європейської конференції цивільної авіації.

Після цього зняття обмежень буде справою найближчих днів.

Однак доведеться вирішити ще цілу низку завдань — поки що не всі європейські термінали можуть дозволити собі встановлення більш дорогого обладнання.