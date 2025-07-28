Audi у першій половині 2025 року втратила третину від усього свого прибутку

Автоконцерн Audi підбив підсумки першого півріччя 2025 року з тривожними результатами: чистий прибуток скоротився на 37,5% порівняно з минулим роком і склав лише 1,3 мільярда євро , пише Reuters.

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Причина

Це вже третій рік поспіль, коли компанія показує падіння, порівняно з попереднім періодом. 2022 року прибуток ще тримався на рівні 4,4 мільярда.

Основні причини такого обвалу — високі мита з боку США, зниження продажів у Китаї та дорога реструктуризація концерну. Особливо важко доводиться преміальним брендам — Bentley та Lamborghini.

Audi, що входить до складу Volkswagen Group, була змушена знизити прогноз виручки на весь 2025 рік до 65−70 мільярдів євро.

Єдина надія — можлива домовленість щодо зниження мит між ЄС та США.

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Фінансовий директор Юрген Ріттерсбергер пояснив, що лише підвищення американських мит обійшлося Audi у 600 мільйонів євро. На відміну від BMW, Audi не має заводу в США — і всі додаткові витрати компанія змушена брати на себе.

Крім того, реструктуризація в Німеччині, яка передбачає скорочення 7500 робочих місць, коштувала компанії 600 мільйонів.