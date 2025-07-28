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28 липня 2025, 10:47

Клуб білого бізнесу: Менш як 1% українських компаній зміг потрапити до VIP-клубу

8 882 компанії наразі перебувають у Клубі білого бізнесу. Для порівняння, ще у січні цього року таких бізнесів було 7 997. Реєстр постійно оновлюється: 4 113 компаній приєдналися до переліку від початку року, натомість 3 228 вибули. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

8 882 компанії наразі перебувають у Клубі білого бізнесу.
Фото: depositphotos

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Однак загальна тенденція є стабільно позитивною: кількість прозорих, відповідальних платників податків в Україні зростає. Зауважимо, що в даному тексті мова лише про юридичні особи — разом із фопами перелік буде більшим.

Втім є нюанси: серед поточних учасників є 6 компаній, які вже перебувають у стані припинення, ще одна — у процедурі банкрутства, а одна має відкрите податкове провадження через борги. Також варто зазначити, що на початок повномасштабного вторгнення в Україні серед компаній з переліку було 37 з російськими власниками.

Найбільше представників Клубу — у сфері торгівлі: 22% компаній займаються оптовою або роздрібною торгівлею чи ремонтом автотранспорту. На другому місці — переробна промисловість (16%), третє — за сільським, лісовим і рибним господарством (14%). Далі йдуть нерухомість (8%) і адміністративне обслуговування (7%).

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Найбільше таких бізнесів у Києві — 25% усіх компаній з переліку. Також активно представлені Дніпропетровська (9%), Київська (7%), Львівська (7%) та Харківська області (5%).

Найбільші доходи за 2024 рік серед компаній, що потрапили до Клубу білого бізнесу показали Укргідроенерго — 54,2 млрд грн, Петрол Партнер (мережа АЗС WOG) — 49,1 млрд та Рошен — 37,4 млрд.

Варто зазначити, що 33 компанії з Клубу потрапили до Індексу Опендатабота 2025.

Зазначимо, що Клуб білого бізнесу було створено за ініціативою Податкової у 2024 році, задля формування спільноти прозорих, сумлінних платників податків, які взаємодіють із державою на основі довіри, передбачуваності та партнерства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
28 липня 2025, 11:00
#
На то він і VIP клуб.
+
0
Ramo
Ramo
28 липня 2025, 11:24
#
Рошен є в клубі білого бізнесу, навіть в лідерах по офіційним білим доходам.А ось стосовно афілійованих до Зе структур на сьогодні немає відкритих підтверджених даних, що «Студія Квартал 95» або її ключові компанії є учасниками «Клубу білого бізнесу» — це ініціатива, яка об'єднує прозорі українські компанії, що офіційно платять податки, ведуть діяльність без тіньових схем і підтримують принципи доброчесного ведення бізнесу.
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