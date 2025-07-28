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28 липня 2025, 9:34

Євро зростає після тарифної угоди США та ЄС

Євро зростає у понеділок, 28 липня, після оголошення рамкової торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, останньої з низки угод, спрямованих на запобігання глобальній торговельній війні. Про це пише Reuters.

Євро зростає у понеділок, 28 липня, після оголошення рамкової торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, останньої з низки угод, спрямованих на запобігання глобальній торговельній війні.
Фото: depositphotos

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Курси валют

Долар майже не змінився на рівні 147,68 єни. Індекс долара, який відстежує курс долара відносно основних валют, впав на 0,1% до 97,534.

Фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,34385, що на 0,1% менше.

Австралійський долар зріс на 0,2% до $0,6576, тоді як новозеландський ківі-долар залишився незмінним на рівні $0,6019.

Курс євро в Азії зріс на 0,2% до $1,1763. Єдина валюта зросла на 0,2% до 173,78 єни.

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Що передувало

У неділю на зустрічі в Шотландії президент США Дональд Трамп і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про угоду, яка призведе до 15% тарифу на товари з ЄС, що вдвічі менше, ніж Трамп погрожував запровадити з 1 серпня.

Високопоставлені переговірники США та Китаю мають зустрітися в Стокгольмі в понеділок з метою продовження торговельного перемир'я та запобігання різкому підвищенню тарифів. Тим часом увага інвесторів переключається на корпоративні звіти та засідання центральних банків США та Японії.

«Це може бути позитивний тиждень, просто через те, що тепер ми знаємо правила гри, якщо хочете», — сказав Родріго Катріль, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«Тепер, коли є більше ясності, можна було б подумати, що не лише в США, а й у всьому світі буде трохи більше бажання розглядати інвестиції, розширення та пошук можливостей», — сказав він у подкасті NAB.

Трамп заявив, що ЄС планує інвестувати близько 600 мільярдів доларів у США та значно збільшити закупівлі американської енергетики та військового обладнання. Ця угода схожа на ту, що була укладена з токійськими переговорниками минулого тижня, згідно з якою Японія інвестує близько 550 мільярдів доларів у США, а також запроваджує 15% мито на свої автомобілі та інший імпорт.

Базовий 15% тариф багато хто в Європі все ще вважатиме занадто високим порівняно з початковими сподіваннями Європи досягти угоди про нульові тарифи.

Китай має укласти міцну торговельну угоду зі США до 12 серпня. Прориву на переговорах між США та Китаєм у Стокгольмі не очікується, але аналітики заявили, що ймовірне ще одне 90-денне продовження торговельного перемир'я, укладеного в середині травня.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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