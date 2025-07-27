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27 липня 2025, 12:18

Сербія перевезе все своє золото на територію країни

Центральний банк Сербії планує перевезти всі державні запаси золота на суму близько $6 млрд на територію країни, відмовившись від зберігання в міжнародних фінансових центрах. Про це Bloomberg повідомили представники регулятора, пояснивши, що рішення ухвалене для підвищення безпеки резервів в умовах глобальної нестабільності.

Центральний банк Сербії планує перевезти всі державні запаси золота на суму близько $6 млрд на територію країни, відмовившись від зберігання в міжнародних фінансових центрах.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Згідно з заявою банку, «повернення золота в країну спрямоване на забезпечення його доступності та безпеки в періоди кризи та невизначеності».

Наразі за межами країни залишаються лише 5 т золота, придбаних у 2024 році та тимчасово збережених у Швейцарії.

Таким чином Сербія стане першою країною Східної Європи, яка переведе 100% своїх золотих резервів на внутрішнє зберігання.

За даними Bloomberg, частка внутрішнього зберігання у регіоні коливається від 86% в Угорщині до 25% у Польщі.

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Як зазначає агентство, раніше Сербія закупила 17 т золота за кордоном (з 2019 по 2024 рік), а також як мінімум 19 т у місцевого підрозділу китайської Zijin Mining Group Загальний обсяг резервів досяг 50,5 т. Основну частину вже розміщено в сховищах у Белграді.

Після заморожування валютних резервів росії у 2022 році інтерес центральних банків до золота різко зріс: воно стало розглядатися як актив, захищений від політичних рішень і санкцій, особливо в порівнянні з доларом і євро, нагадує Bloomberg.

З усім тим, сербський регулятор зазначив, що перш ніж ухвалити рішення, ретельно оцінював плюси і мінуси. Однією з переваг зберігання золота за кордоном є можливість оперативного продажу або передачі в заставу у великих фінансових центрах, таких як Лондон, де в сховищі Банку Англії зосереджено золота на суму близько $550 млрд, або Нью-Йорк, де Федеральний резерв.

Повернення золотих запасів

Тенденція до повернення золотих запасів спостерігається і в інших країнах Європи. Німеччина розпочала масштабну репатріацію понад 10 років тому, Польща та Нідерланди також провели аналогічні операції.

У Словаччині та Румунії звучали політичні заклики до переведення резервів додому.

Згідно з щорічним опитуванням Всесвітньої ради із золота (WGC), яке організація провела на початку 2025 року, основним місцем зберігання золота у світових центробанків залишається Банк Англії (64%), але зростає і частка тих, хто розміщує золото в національних сховищах (59% проти 41% роком раніше).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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