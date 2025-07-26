Золото подешевшало до $3 331 за унцію

Ціни на золото різко знизилися у п'ятницю, 25 липня, на тлі зміцнення курсу долара США. Котирування серпневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex надвечір знизилися на 1,2% — до $3331,4 за тройську унцію.

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Торги із золота

Індекс DXY, що розраховується ICE, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,4%.

Зміцнення долара знижує інвестиційну привабливість дорогоцінних металів з боку власників інших валют.

Підтримку долара надає оптимізм щодо швидкого укладання торгової угоди між Сполученими Штатами та Європейським союзом.

Крім того, президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що між ним і головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом «немає напруженості», а також зазначив, що не вважає за необхідне звільнення Пауелла з посади голови ЦБ.