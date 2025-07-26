Відмова ЄС від торгових пільг коштуватиме Україні $700 млн — НБУ

Національний банк оцінив конкретні збитки від припинення торгових преференцій з Європейським Союзом. Вони становитимуть близько $700 мільйонів у 2025 році, сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на заході Центру економічної стратегії в п'ятницю, пише Ліга.

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«У квітні ми цей фактор розглядали як ризик, але враховуючи те, що сьогодні довгострокового рішення не було знайдено, певні втрати для нас, на жаль, будуть. Їх оцінюємо для цього року приблизно в $700 млн», — сказав Ніколайчук.

Раніше оцінка НБУ була дещо вищою — $800 млн.

Він додав, що значна частина постачання до Європи зберігатиметься, а частина експорту може бути переорієнтована на треті ринки.

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Ці втрати стануть додатковим викликом для української економіки, яка страждає внаслідок інтенсифікації російських атак та інших негативних факторів війни.

НБУ врахував їх в оновленому макроекономічному прогнозі, погіршивши оцінку зростання ВВП на 2025 рік до 2,1%.