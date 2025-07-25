Tron Inc відкрила торги на Nasdaq

Компанія Tron Inc. оголосила , що 24 липня 2025 року відкрила торги на фондовій біржі Nasdaq. Церемонія відбулась в Nasdaq MarketSite на Таймс-Сквер у Нью-Йорку.

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Деталі

«Відкриття Nasdaq — це потужна віха на шляху розвитку Tron Inc. З долученням Джастіна Сана в якості глобального радника та нашим стратегічним розширенням у сферу блокчейн-інтегрованих скарбничих активів, ця подія підкреслює наше бачення створення довгострокової цінності для акціонерів через інновації та лідерство», — заявив генеральний директор компанії Річ Міллер.

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Tron Inc., раніше відома як SRM Entertainment, Inc., є публічною компанією, яка впроваджує блокчейн-стратегії управління активами.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що криптовалютний проєкт Tron планує вийти на фондову біржу Nasdaq через чотири місяці після того, як SEC призупинила розслідування проти його засновника Джастіна Сана.