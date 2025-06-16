Криптовалютний проєкт Tron готується до лістингу на Nasdaq: до цього причетні Трампи — FT

Криптовалютний проєкт Tron планує вийти на фондову біржу Nasdaq через чотири місяці після того, як SEC призупинила розслідування проти його засновника Джастіна Сана. Про це 16 червня повідомляє FT з посиланням на власні джерела, передає Мінфін.

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Механізм лістингу та зв'язки з родиною Трампа

Згідно з інформацією видання, Tron об'єднається з компанією SRM Entertainment за допомогою зворотного злиття (RTO). Цей процес організовує інвестиційний банк Dominari Securities. Журналісти стверджують, що ця структура має зв'язки із синами Дональда Трампа.

Новостворена компанія, що отримає назву Tron Inc, отримає до $210 мільйонів у токенах Tron (TRX). Автори матеріалу також вказали, що Ерік Трамп може обійняти керівну посаду в новій компанії. Фінансова модель Tron Inc нагадуватиме стратегію компанії Strategy (раніше MicroStrategy), яка зосереджена на накопиченні цифрових активів. FT підкреслює, що злиття відбувається на тлі зближення Джастіна Сана з родиною Трампа.

Раніше підприємець інвестував $75 мільйонів у проєкт World Liberty Financial, де Трамп заробив $57 мільйонів. Також Сан був присутній на прийомі в гольф-клубі Трампа. До того ж, World Liberty випустила стейблкоїн USD1 на блокчейні Tron, зазначили у ЗМІ.

Реакція ринку

Ринок позитивно відреагував на ці новини. Акції SRM Entertainment підскочили на 269%, згідно з даними TradingView. На тлі повідомлень про злиття та зростання котирувань ринкова капіталізація компанії збільшилася до $25 мільйонів.

Водночас криптовалюта Tron відреагувала на новини про злиття різким зростанням.