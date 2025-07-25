Як поєднати інструменти криптовалюти та фондового ринку в одній стратегії

Ще кілька років тому криптовалюта та фондовий ринок здавалися двома різними світами. Але в 2024 році усе змінюється: з прийняттям ETF на Bitcoin і Ethereum стрімко зростає попит на цифрові активи серед інвесторів. І тепер можливість диверсифікації між активами двох ринків є важливою для тих, хто прагне ефективно наростити капітал в умовах мінливої економіки. Але як це зробити грамотно? Розповідає інвестиційний експерт та лектор Біржового університету Володимир Стойко.

Чому зростає інтерес до криптовалют?

У 2025 році кількість власників криптовалюти у світі перевищила 700 млн, а серед українців — уже понад 4 млн купують цифрові активи. Втім, багато інвесторів радикально залишаються прихильниками фондового ринку, як перевіреного і надійного інструмента.



Фондовий ринок — це про стабільність з контрольованим ризиком, широким вибором інструментів (акції, облігації, ETF) та наглядом державних і фінансових регуляторів, що забезпечує захист інвесторів. Водночас крипторинок пропонує високі прибутки, доступ до нових технологій (блокчейн, DeFi, NFT), мінімальні пороги входу, але залишається високоризикованим, децентралізованим і нерегульованим.

Сьогодні інвестору вже не потрібно вибирати лише один ринок — можна опанувати нові інструменти, розвивати навички й комбінувати різні активи. І це поєднання в портфелі дозволяє:

Знизити ризики завдяки розподілу капіталу між активами з різною динамікою; Поєднувати стабільність традиційних інструментів з потенціалом зростання нових ринків; Зберігати гнучкість і швидко реагувати на зміни економічного циклу або глобальних трендів; Балансувати між активами залежно від цілей і горизонту інвестування.

Для кого підходить ця стратегія?

Опанувати стратегію поєднання криптовалюти та фондового ринку може кожен, кому цікаво навчитися керувати ризиками та збільшити прибуток, зокрема:

Новачки — зможуть зрозуміти основи обох ринків і побудувати збалансований портфель із контролем ризику.

Ті, хто вже торгує криптовалютою — дізнаються, як поповнювати брокерські рахунки цифровою валютою та вийти на новий рівень інвестування.

Активні інвестори — отримають новий погляд на диверсифікацію і навчаться об'єднувати нестабільні токени з більш передбачуваними інструментами.

Обережні інвестори — знайдуть спосіб додати криптовалюту, як актив до довгострокового портфеля з контрольованим рівнем ризику.

Чому варто поєднувати ці два ринки?

Стратегія поєднання криптовалютного та фондового ринків базується на диверсифікації — одночасному використанні різних фінансових інструментів для контролю ризиків і досягнення прибутків. Вона дозволяє збалансувати волатильність цифрових активів із більш передбачуваними інструментами фондового ринку.

Ключова перевага — універсальність. Інвестор може комбінувати стратегії, швидко реагувати на зміни та використовувати як цифрові активи для поповнення рахунку, так і традиційні біржові інструменти.

Як почати торгувати та інвестувати за стратегією?

Навчальний центр «Біржовий університет» спільно з автором стратегії Володимиром Стойком запускають майстер-клас «Crypto & Stock Market», який відбудеться 12 серпня.

Володимир Стойко — інвестор-практик із 5-річним досвідом на фінансових ринках, експерт із фондового ринку, спікер Української школи інвестицій та Біржового університету, автор аналітичних статей.

Майстер-клас включає теорію і практику. Ви дізнаєтеся про сучасний підхід до інвестування, отримаєте базові знання про блокчейн і ключові криптовалюти, навчитеся аналізувати графіки, метрики та звіти — і застосовувати ці навички для формування портфеля.

Особливий фокус — на практиці: відкриття рахунку, робота з Wallet Solutions, інтеграція цифрових активів у класичні інструменти, реальні кейси та угоди.

За 2,5 години учасники пройдуть інтенсив з домашніми завданнями, додатковими матеріалами та підтримкою лектора.

Майстер-клас проводиться онлайн.

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