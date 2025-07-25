Ще кілька років тому криптовалюта та фондовий ринок здавалися двома різними світами. Але в 2024 році усе змінюється: з прийняттям ETF на Bitcoin і Ethereum стрімко зростає попит на цифрові активи серед інвесторів. І тепер можливість диверсифікації між активами двох ринків є важливою для тих, хто прагне ефективно наростити капітал в умовах мінливої економіки. Але як це зробити грамотно? Розповідає інвестиційний експерт та лектор Біржового університету Володимир Стойко.
Як поєднати інструменти криптовалюти та фондового ринку в одній стратегії
Чому зростає інтерес до криптовалют?
У 2025 році кількість власників криптовалюти у світі перевищила 700 млн, а серед українців — уже понад 4 млн купують цифрові активи. Втім, багато інвесторів радикально залишаються прихильниками фондового ринку, як перевіреного і надійного інструмента.
Фондовий ринок — це про стабільність з контрольованим ризиком, широким вибором інструментів (акції, облігації, ETF) та наглядом державних і фінансових регуляторів, що забезпечує захист інвесторів. Водночас крипторинок пропонує високі прибутки, доступ до нових технологій (блокчейн, DeFi, NFT), мінімальні пороги входу, але залишається високоризикованим, децентралізованим і нерегульованим.
Сьогодні інвестору вже не потрібно вибирати лише один ринок — можна опанувати нові інструменти, розвивати навички й комбінувати різні активи. І це поєднання в портфелі дозволяє:
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Знизити ризики завдяки розподілу капіталу між активами з різною динамікою;
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Поєднувати стабільність традиційних інструментів з потенціалом зростання нових ринків;
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Зберігати гнучкість і швидко реагувати на зміни економічного циклу або глобальних трендів;
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Балансувати між активами залежно від цілей і горизонту інвестування.
Для кого підходить ця стратегія?
Опанувати стратегію поєднання криптовалюти та фондового ринку може кожен, кому цікаво навчитися керувати ризиками та збільшити прибуток, зокрема:
Новачки — зможуть зрозуміти основи обох ринків і побудувати збалансований портфель із контролем ризику.
Ті, хто вже торгує криптовалютою — дізнаються, як поповнювати брокерські рахунки цифровою валютою та вийти на новий рівень інвестування.
Активні інвестори — отримають новий погляд на диверсифікацію і навчаться об'єднувати нестабільні токени з більш передбачуваними інструментами.
Обережні інвестори — знайдуть спосіб додати криптовалюту, як актив до довгострокового портфеля з контрольованим рівнем ризику.
Чому варто поєднувати ці два ринки?
Стратегія поєднання криптовалютного та фондового ринків базується на диверсифікації — одночасному використанні різних фінансових інструментів для контролю ризиків і досягнення прибутків. Вона дозволяє збалансувати волатильність цифрових активів із більш передбачуваними інструментами фондового ринку.
Ключова перевага — універсальність. Інвестор може комбінувати стратегії, швидко реагувати на зміни та використовувати як цифрові активи для поповнення рахунку, так і традиційні біржові інструменти.
Як почати торгувати та інвестувати за стратегією?
Навчальний центр «Біржовий університет» спільно з автором стратегії Володимиром Стойком запускають майстер-клас «Crypto & Stock Market», який відбудеться 12 серпня.
Володимир Стойко — інвестор-практик із 5-річним досвідом на фінансових ринках, експерт із фондового ринку, спікер Української школи інвестицій та Біржового університету, автор аналітичних статей.
Майстер-клас включає теорію і практику. Ви дізнаєтеся про сучасний підхід до інвестування, отримаєте базові знання про блокчейн і ключові криптовалюти, навчитеся аналізувати графіки, метрики та звіти — і застосовувати ці навички для формування портфеля.
Особливий фокус — на практиці: відкриття рахунку, робота з Wallet Solutions, інтеграція цифрових активів у класичні інструменти, реальні кейси та угоди.
За 2,5 години учасники пройдуть інтенсив з домашніми завданнями, додатковими матеріалами та підтримкою лектора.
Майстер-клас проводиться онлайн.
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