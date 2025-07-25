Як поєднати інструменти криптовалюти та фондового ринку в одній стратегії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 липня 2025, 13:55

Як поєднати інструменти криптовалюти та фондового ринку в одній стратегії

Ще кілька років тому криптовалюта та фондовий ринок здавалися двома різними світами. Але в 2024 році усе змінюється: з прийняттям ETF на Bitcoin і Ethereum стрімко зростає попит на цифрові активи серед інвесторів. І тепер можливість диверсифікації між активами двох ринків є важливою для тих, хто прагне ефективно наростити капітал в умовах мінливої економіки. Але як це зробити грамотно? Розповідає інвестиційний експерт та лектор Біржового університету Володимир Стойко.

Ще кілька років тому криптовалюта та фондовий ринок здавалися двома різними світами.

Чому зростає інтерес до криптовалют?

У 2025 році кількість власників криптовалюти у світі перевищила 700 млн, а серед українців — уже понад 4 млн купують цифрові активи. Втім, багато інвесторів радикально залишаються прихильниками фондового ринку, як перевіреного і надійного інструмента.

Фондовий ринок — це про стабільність з контрольованим ризиком, широким вибором інструментів (акції, облігації, ETF) та наглядом державних і фінансових регуляторів, що забезпечує захист інвесторів. Водночас крипторинок пропонує високі прибутки, доступ до нових технологій (блокчейн, DeFi, NFT), мінімальні пороги входу, але залишається високоризикованим, децентралізованим і нерегульованим.

Сьогодні інвестору вже не потрібно вибирати лише один ринок — можна опанувати нові інструменти, розвивати навички й комбінувати різні активи. І це поєднання в портфелі дозволяє:

  1. Знизити ризики завдяки розподілу капіталу між активами з різною динамікою;

  2. Поєднувати стабільність традиційних інструментів з потенціалом зростання нових ринків;

  3. Зберігати гнучкість і швидко реагувати на зміни економічного циклу або глобальних трендів;

  4. Балансувати між активами залежно від цілей і горизонту інвестування.

Для кого підходить ця стратегія?

Опанувати стратегію поєднання криптовалюти та фондового ринку може кожен, кому цікаво навчитися керувати ризиками та збільшити прибуток, зокрема:

Новачки — зможуть зрозуміти основи обох ринків і побудувати збалансований портфель із контролем ризику.

Ті, хто вже торгує криптовалютою — дізнаються, як поповнювати брокерські рахунки цифровою валютою та вийти на новий рівень інвестування.

Активні інвестори — отримають новий погляд на диверсифікацію і навчаться об'єднувати нестабільні токени з більш передбачуваними інструментами.

Обережні інвестори — знайдуть спосіб додати криптовалюту, як актив до довгострокового портфеля з контрольованим рівнем ризику.

Чому варто поєднувати ці два ринки?

Стратегія поєднання криптовалютного та фондового ринків базується на диверсифікації — одночасному використанні різних фінансових інструментів для контролю ризиків і досягнення прибутків. Вона дозволяє збалансувати волатильність цифрових активів із більш передбачуваними інструментами фондового ринку.

Ключова перевага — універсальність. Інвестор може комбінувати стратегії, швидко реагувати на зміни та використовувати як цифрові активи для поповнення рахунку, так і традиційні біржові інструменти.

Як почати торгувати та інвестувати за стратегією?

Навчальний центр «Біржовий університет» спільно з автором стратегії Володимиром Стойком запускають майстер-клас «Crypto & Stock Market», який відбудеться 12 серпня.

Володимир Стойко — інвестор-практик із 5-річним досвідом на фінансових ринках, експерт із фондового ринку, спікер Української школи інвестицій та Біржового університету, автор аналітичних статей.

Майстер-клас включає теорію і практику. Ви дізнаєтеся про сучасний підхід до інвестування, отримаєте базові знання про блокчейн і ключові криптовалюти, навчитеся аналізувати графіки, метрики та звіти — і застосовувати ці навички для формування портфеля.

Особливий фокус — на практиці: відкриття рахунку, робота з Wallet Solutions, інтеграція цифрових активів у класичні інструменти, реальні кейси та угоди.

За 2,5 години учасники пройдуть інтенсив з домашніми завданнями, додатковими матеріалами та підтримкою лектора.

Майстер-клас проводиться онлайн.

Забронюйте місце вже зараз на сайті навчального центру «Біржовий університет».

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами