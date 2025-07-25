З початку року вклади фізосіб зросли на 86,4 млрд грн

Станом на 1 липня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 478,7 млрд грн, що на 37,8 млрд грн більше за показник попереднього місяця. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінилися вклади українців

За перше півріччя 2025 року загальний приріст вкладів громадян склав 86,4 млрд грн, з яких 91,1 млрд грн — реальне зростання (без врахування від'ємної переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 липня 2025 року:

вклади у національній валюті — 959,9 млрд грн (+26,9 млрд грн за червень 2025 року);

вклади в іноземній валюті — 518,7 млрд грн (+10,9 млрд грн за червень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 липня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,3%. Сума їх вкладів склала 167,6 млрд грн.

Зазначимо, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має такий вигляд: